"Фенербахче" пытался подписать второго украинского полузащитника

Стамбульскому клубу был нужен Сергей Сидорчук из "Динамо".
По данным источника, киевляне были готовы отпустить 25-летнего игрока на основе полноценного трансфера за 10 миллионов евро, но у турецкого гранда не оказалось возможности выделить такую сумму.
Стоит отметить, что контракт Сергея Сидорчука с "Динамо" истекает зимой 2019 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей, 3 гола и 1 результативная передача в украинской Премьер-лиге.
По информации ряда СМИ, за Сидорчуком также следят итальянская "Рома", испанский "Депортиво" и английский "Кристал Пэлас", но о переговорах данных пока нет.
Напомним, в составе "Фенербахче" уже дебютировал футболист сборной Украины Александр Караваев.Sport Arena