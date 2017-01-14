"Фенербахче" пытался подписать второго украинского полузащитника

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Стамбульскому клубу был нужен Сергей Сидорчук из "Динамо".

Сидорчук был интересен турецкому гранду football.ua

Киевскоеотказалось отдавать в аренду турецкому "Фенербахче" полузащитника Сергея Сидорчука. Об этом сообщила Sport Arena.

По данным источника, киевляне были готовы отпустить 25-летнего игрока на основе полноценного трансфера за 10 миллионов евро, но у турецкого гранда не оказалось возможности выделить такую сумму.

Стоит отметить, что контракт Сергея Сидорчука с "Динамо" истекает зимой 2019 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей, 3 гола и 1 результативная передача в украинской Премьер-лиге.

По информации ряда СМИ, за Сидорчуком также следят итальянская "Рома", испанский "Депортиво" и английский "Кристал Пэлас", но о переговорах данных пока нет.

Напомним, в составе "Фенербахче" уже дебютировал футболист сборной Украины Александр Караваев.