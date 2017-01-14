У Гладкого будет шанс остаться в "Динамо" - Ребров

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Нападающий не забивает, о все равно востребован в столичном гранде.

Гладкий до сих пор нужен "Динамо" ФК Динамо

Форвардне покинет "Динамо" и отправится с командой на зимний сбор. Об этом сообщил главный тренер Сергей Ребров.

"Гладкий едет с нами на сборы. Этого игрока выбрал я. Да, он не забил ни одного мяча в этой части чемпионата, но как и раньше я верил в него, так и сейчас мы дадим ему шанс. У нас когда-то было достаточно игроков, которых мы покупали за серьезные деньги, подписывали контракт на пять лет, а эти игроки сидели, ничего не показывали, мы их отдавали в аренду, ждали предложений, чтобы отбить хоть какие-то деньги. Гладкий пришел в команду бесплатно. Это непросто - переходить из "Шахтера" в "Динамо". Но когда я разговаривал с ним, то видел его желание драться за эмблему нашего клуба. Если бы я этого не видел, то этого игрока здесь бы не было", - сказал Ребров на встрече с болельщиками.

"И сейчас, когда он попадает в заявку на матч или не попадает, он выходит и пашет на тренировках. Вы видите вершину айсберга - он не забил много мячей. Кому-то он нравится, кому-то - нет, но он делает то, что может. А что касается его качеств, то мы брали его за те качества, которых не было у других нападающих "Динамо".

Напомним, ранее стало известно о решении защитника Евгения Макаренко не продлевать контракт с "Динамо".