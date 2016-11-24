Джеррард объявил о завершении карьеры

Легендарный футболист принял решение прекратить выступления на профессиональном уровне.

Джеррард провел на профессиональном уровне 18 лет Sky Sports

Знаменитый английский полузащитникв 36 лет принял решение завершить карьеру футболиста, о чем сообщил в официальном обращении к болельщикам.

"Хочу прекратить все спекуляции и подтвердить свой уход. У меня была невероятная карьера, я благодарен за каждый момент выступлений в "Ливерпуле", "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной Англии. Когда я был подростком, то исполнил свою мечту, дебютировав в составе "Ливерпуля". Не мог представить, как проведу следующие 18 лет".

"Чувствую себя счастливым, ведь многое пережил за эти годы. Горжусь, что сыграл более 700 поединков за "Ливерпуль", часть из которых - в качестве капитана. Мне удалось помочь клубу завоевать ряд важных трофеев, а особенно хочется отметить знаменитую ночь в Стамбуле. Мне повезло провести такую карьеру, но ничего бы не получилось без поддержки очень многих людей", - сказал Джеррард.

Последним клубом британского ветерана был "Лос-Анджелес Гэлакси". С 1998 по 2015 год Джеррард выступал за "Ливерпуль", проведя за клуб 504 матча и забив 120 голов. Также в активе полузащитника 114 матчей и 21 гол за сборную Англии.

Стивен Джеррард является двукратным обладателем Кубка Англии, трехкратным - Кубка лиги. Также он побеждал в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА, Суперкубке УЕФА и Суперкубке Англии.