Дом экс-футболиста "Динамо" Ващука в Киеве был дважды ограблен

Бывший футболист сборной Украины не верит, что преступников найдут.

Ващук рассказал о реалиях работы полицейских ФК Динамо

Экс-защитник сборной Украины иВладислав Ващук сообщил, что его дом в Киеве дважды грабили за последние две недели. Об этом бывший спортсмен написал на своей странице в Facebook:

"За последние две недели меня дважды обокрали. Первый раз воров, видимо, спугнул сын, неожиданно вернувшийся домой. На месте преступления они бросили железный лом, и я благодарен богу, что моего ребенка они не тронули. Второй раз был вчера. Видимо, все же решили довершить начатое. Миллионов у меня дома, конечно, они не нашли. Дом перевернули, перерыли все вещи, в общем все это неприятно, но я не об этом.

Оба раза я вызывал полицию. Оба раза через очень долгий промежуток времени ко мне приезжали уставшие, замотанные люди, которые по идее должны бороться с преступностью в отдельно взятом регионе Киевской области.

На вопрос почему так долго ответ был простой: "Мы с семи утра на ногах. Нам по штату положено сорок человек, а нас осталось шестеро". Шестеро вместо сорока.

Кражи, убийства, грабежи и изнасилования - и все непрекращающимся потоком. Материальное обеспечение - ноль. Зарплата? Давайте не будем. И о том, сколько заключенных вышло в последнее время на волю - тоже не будем. Красивая форма и машины - это ж только в Киеве, а что происходит на региональных уровнях - словами не описать. А тут еще переаттестация. Старой милиции нет, но и новой полиции тоже нет. Вернее как - она есть, но несет, большей частью, декоративные функции. В случае с квартирными кражами так точно".

Напомним, ранее Ващук вступился за футболистов, которые выступают в России.