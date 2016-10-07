Дом экс-футболиста "Динамо" Ващука в Киеве был дважды ограблен

Бывший футболист сборной Украины не верит, что преступников найдут.
"За последние две недели меня дважды обокрали. Первый раз воров, видимо, спугнул сын, неожиданно вернувшийся домой. На месте преступления они бросили железный лом, и я благодарен богу, что моего ребенка они не тронули. Второй раз был вчера. Видимо, все же решили довершить начатое. Миллионов у меня дома, конечно, они не нашли. Дом перевернули, перерыли все вещи, в общем все это неприятно, но я не об этом.
Оба раза я вызывал полицию. Оба раза через очень долгий промежуток времени ко мне приезжали уставшие, замотанные люди, которые по идее должны бороться с преступностью в отдельно взятом регионе Киевской области.
На вопрос почему так долго ответ был простой: "Мы с семи утра на ногах. Нам по штату положено сорок человек, а нас осталось шестеро". Шестеро вместо сорока.
Кражи, убийства, грабежи и изнасилования - и все непрекращающимся потоком. Материальное обеспечение - ноль. Зарплата? Давайте не будем. И о том, сколько заключенных вышло в последнее время на волю - тоже не будем. Красивая форма и машины - это ж только в Киеве, а что происходит на региональных уровнях - словами не описать. А тут еще переаттестация. Старой милиции нет, но и новой полиции тоже нет. Вернее как - она есть, но несет, большей частью, декоративные функции. В случае с квартирными кражами так точно".
Напомним, ранее Ващук вступился за футболистов, которые выступают в России.facebook.com