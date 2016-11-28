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Днепр не останется без команды в Премьер-лиге - Стеценко

28 ноября в 13:11

Руководство клуба не ждет повторения судьбы "Металлиста".

Стеценко
Стеценко уверен, что клуб ждут новые санкции
ФК Днепр
Генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко в эфире программы "Профутбол" прокомментировал финансовую ситуацию в клубе и рассказал о наличии большого количества претензий к клубу со стороны бывших футболистов и тренеров команды, которые могут привести к очередным санкциям от УЕФА.

"Есть большая группа футболистов, тренеров и специалистов, которые со всех сторон пытаются атаковать клуб. У Хуанде Рамоса большие претензии, он уже в некоторых инстанциях выиграл дела против клуба. Это и его помощники, по делам которых в обозримом будущем к нам будут применены санкции. Также претензии у Калинича и Канкавы. По Калиничу до "минус 9" еще очень далеко, еще надо пройти много инстанций, чтобы именно за него нам могли снять 9 очков. Ранее 6 очков нам сняли за долг перед агентом Жулиано", - сказал Стеценко.

"Я не думаю, что дойдет до такой же ситуации, как в "Металлисте". Мы в постоянном контакте с владельцем клуба, есть определенный план развития событий. Я не могу это озвучивать на камеру. Но Днепр без команды Премьер-лиги не останется".

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Напомним, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА лишил "Днепр" шести очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Также в этом году по причине задолженности перед испанскими тренерами "Днепр" уже был наказан УЕФА - клуб на один сезон был лишен возможности играть в еврокубках и уступил свое место в Лиге Европы.

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Тэги Стеценко Днепр футбол Премьер-лига
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1 комментарий
  • zat-lis@mail.ru Сегодня, 14:53 УВАЖАЕМЫЕ И ГРОЗНЫЕ ФАНАТЫ ДНЕПРА! НЕПОБЕДИМЫЕ В ФАНАТСКИХ БИТВАХ,ВАЛЯЮЩИЕ ПАМЯТНИКИ,СВЕРГАЮЩИЕ ВЛАСТЬ! ВАШВЕЛИКИЙ КЛУБ БЕНЯ БАНКРОТИТ У ВАС НА ГЛАЗАХ. ЧТО ДЛЯ НЕГО ПАРА МЛН БАКСОВ ДОЛГОВ? ОН БАБЛО ЛОПАТОЙ ГРЕБЕТ! ЧТО ВЫ МОЛЧИТЕ? ИЛИ БОИТЕСЬ ПРОГНЕВИТЬ ТОГО ,КТО ВАМ КРОШКИ СО СВОЕГО СТОЛА И КОСТИ БРОСАЛ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ? НА ХОЗЯИНА БОИМСЯ ПОЛАЯТЬ? Ответить Цитировать Пожаловаться
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