Днепр не останется без команды в Премьер-лиге - Стеценко

Руководство клуба не ждет повторения судьбы "Металлиста".

Стеценко уверен, что клуб ждут новые санкции ФК Днепр

Генеральный директорАндрей Стеценко в эфире программы "Профутбол" прокомментировал финансовую ситуацию в клубе и рассказал о наличии большого количества претензий к клубу со стороны бывших футболистов и тренеров команды, которые могут привести к очередным санкциям от УЕФА.

"Есть большая группа футболистов, тренеров и специалистов, которые со всех сторон пытаются атаковать клуб. У Хуанде Рамоса большие претензии, он уже в некоторых инстанциях выиграл дела против клуба. Это и его помощники, по делам которых в обозримом будущем к нам будут применены санкции. Также претензии у Калинича и Канкавы. По Калиничу до "минус 9" еще очень далеко, еще надо пройти много инстанций, чтобы именно за него нам могли снять 9 очков. Ранее 6 очков нам сняли за долг перед агентом Жулиано", - сказал Стеценко.

"Я не думаю, что дойдет до такой же ситуации, как в "Металлисте". Мы в постоянном контакте с владельцем клуба, есть определенный план развития событий. Я не могу это озвучивать на камеру. Но Днепр без команды Премьер-лиги не останется".

Напомним, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА лишил "Днепр" шести очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Также в этом году по причине задолженности перед испанскими тренерами "Днепр" уже был наказан УЕФА - клуб на один сезон был лишен возможности играть в еврокубках и уступил свое место в Лиге Европы.