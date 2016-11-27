Премьер-лига: "Шахтер" уверенно победил "Днепр"

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Донецкий "Шахтер" не испытал проблем в выездном матче с "Днепром".

Коваленко оформил дубль ФК Шахтер

Состоялся завершающий матч 16-го турав котором "Шахтер" переиграл "Днепр" со счетом 2:0.

Отчетный поединок прошел полностью под контролем лидеров чемпионата. Горняки с первых минут захватили инициативу и не отпускали ее до конца встречи.

Подопечные Фонсеки все решили еще в первом тайме, когда Виктор Коваленко дважды пробил Лунева. Стоит похвалить молодого голкипера днепрян, который не только выручал в игре, но и сумел отразить пенальти Марлоса.

Таким образом, "Шахтер" сохранил отрыв в восемь очков от "Динамо". Следующий матч чемпионата оранжево-черные проведут 4-го декабря против каменской "Стали".

"Днепр" – "Шахтер" – 0:2

Голы: Коваленко (36, 39).

"Днепр": Лунин, Сваток, Адамюк, Влад, Ротань (Чеберко, 68), Кравченко, Политыло, Лучкевич (Пико, 77), Кожушко (Довбик, 66), Лунев, Лопыренок.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кучер, Бутко, Ракицкий (Ордец, 90), Марлос, Степаненко, Коваленко (Борячук, 80), Фред, Тайсон, Эдуардо (Дентиньо, 69).

На 25-й минуте Марлос не сумел реализовать пенальти (вратарь)

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Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в понедельник, 12 декабря. Начало встречи запланировано на 19.00.