Премьер-лига: "Шахтер" уверенно победил "Днепр"

Донецкий "Шахтер" не испытал проблем в выездном матче с "Днепром".
Отчетный поединок прошел полностью под контролем лидеров чемпионата. Горняки с первых минут захватили инициативу и не отпускали ее до конца встречи.
Подопечные Фонсеки все решили еще в первом тайме, когда Виктор Коваленко дважды пробил Лунева. Стоит похвалить молодого голкипера днепрян, который не только выручал в игре, но и сумел отразить пенальти Марлоса.
Таким образом, "Шахтер" сохранил отрыв в восемь очков от "Динамо". Следующий матч чемпионата оранжево-черные проведут 4-го декабря против каменской "Стали".
"Днепр" – "Шахтер" – 0:2
Голы: Коваленко (36, 39).
"Днепр": Лунин, Сваток, Адамюк, Влад, Ротань (Чеберко, 68), Кравченко, Политыло, Лучкевич (Пико, 77), Кожушко (Довбик, 66), Лунев, Лопыренок.
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кучер, Бутко, Ракицкий (Ордец, 90), Марлос, Степаненко, Коваленко (Борячук, 80), Фред, Тайсон, Эдуардо (Дентиньо, 69).
На 25-й минуте Марлос не сумел реализовать пенальти (вратарь)
Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в понедельник, 12 декабря. Начало встречи запланировано на 19.00.ZN.UA