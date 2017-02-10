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"Динамо" сыграет с "Аяксом" в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

10 февраля в 18:49

Киевляне получили первого соперника в плей-офф.

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"Динамо" ждет матч с "Аяксом"
ФК Динамо
Сегодня, 10 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, по итогам которой соперником "Динамо" стал голландский "Аякс".

Победитель противостояния киевлян и "Аякса" сразится в 1/4 финала с сильнейшим из пары "Монако" - "Реал".

Напомним, что молодежная команда киевского "Динамо" набрала 16 очков и выиграла группу B в Юношеской лиге УЕФА, показав лучший результат не только в своем квартете, но и по сравнению с другими участниками турнира. Согласно регламенту турнира, 1/8 финала будет состоять из одного матча. Встречи пройдут 21 и 22 февраля.

Пока самым успешным в истории Украины является выступление донецкого "Шахтера" - футболисты юношеской команды в cезоне 2014/15 дошли до финала турнира, где уступили "Челси" (2:3).

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Ранее первая команда киевлян завершила групповой этап Лиги чемпионов разгромом "Бешикташа" (6:0), но подопечные Сергея Реброва по итогам всего цикла завершили еврокубковый сезон.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо Аякс Юношеская лига УЕФА футбол
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