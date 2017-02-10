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"Динамо" отправило полузащитника в чемпионат Бразилии

10 февраля в 15:30

Колумбиец Андрес Эскобар продолжит карьеру в "Васку да Гаме".

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Эскобар не нужен "Динамо"
Полузащитник киевского "Динамо" Андрес Эскобар будет выступать за "Васку да Гаму". Об этом сообщил официальный сайт южноамериканского клуба.

Детали трансфера и личного соглашения 25-летнего игрока не уточняются. Стоит отметить, то речь может идти об очередной аренде.

Эскобар перешел в "Динамо" еще в 2011-м году, но с тех пор провел за киевлян всего один матч, выступая на правах аренды за французский "Эвиан", американский "Даллас" и ряд колумбийских клубов. В прошлом году полузащитник провел за "Мильонариос" 36 матчей и забил 7 голов.

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Напомним, ранее на правах свободного агента "Динамо" покинул защитник Евгений Макаренко.

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Тэги Динамо Макаренко футбол Эскобар
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