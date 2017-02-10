"Динамо" отправило полузащитника в чемпионат Бразилии

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Колумбиец Андрес Эскобар продолжит карьеру в "Васку да Гаме".

Эскобар не нужен "Динамо"

ПолузащитникАндрес Эскобар будет выступать за "Васку да Гаму". Об этом сообщил официальный сайт южноамериканского клуба.

Детали трансфера и личного соглашения 25-летнего игрока не уточняются. Стоит отметить, то речь может идти об очередной аренде.

Эскобар перешел в "Динамо" еще в 2011-м году, но с тех пор провел за киевлян всего один матч, выступая на правах аренды за французский "Эвиан", американский "Даллас" и ряд колумбийских клубов. В прошлом году полузащитник провел за "Мильонариос" 36 матчей и забил 7 голов.

Напомним, ранее на правах свободного агента "Динамо" покинул защитник Евгений Макаренко.