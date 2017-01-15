"Динамо" и "Днепр" вошли в топ-10 европейских клубов по чистой прибыли за 2015 год

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Киевский клуб расположился на восьмой строчке, а днепровский на шестой.

За 2015-й год "Динамо" заработало 30 млн евро ФК Шахтер

"Днепр" ивошли в топ-10 рейтинга европейских клубов с максимальной чистой прибылью в 2015 году.

Топ-10 европейских клубов с максимальной чистой прибылью:

1. "Ливерпуль" - € 75 млн

2. "Ньюкасл" - € 43 млн

3. "Реал" - € 42 млн

4. "Лестер" - € 40 млн

5. "Бернли" - € 40 млн

6. "Днепр" - € 33 млн

7. "Реал Сосьедад" - € 30 млн

8. "Динамо" Киев - € 30 млн

9. "Зенит" - € 26 млн

10. "Мальме" - € 25 млн

Отметим, что в сезоне 2014/2015 киевское "Динамо" дошло до четвертьфинала Лиги Европы, где уступило итальянской "Фиорентине", а "Днепр" играл в финале второго по значимости европейского турнира, но проиграл испанской "Севилье" со счетом 2:3.

Ранее сообщалось, что "Днепр" покинули Назаренко, Пико, Политыло, Шелихов, Варцаба, Бохашвили и Васильев.