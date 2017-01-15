"Динамо" и "Днепр" вошли в топ-10 европейских клубов по чистой прибыли за 2015 год

Киевский клуб расположился на восьмой строчке, а днепровский на шестой.
Топ-10 европейских клубов с максимальной чистой прибылью:
1. "Ливерпуль" - € 75 млн
2. "Ньюкасл" - € 43 млн
3. "Реал" - € 42 млн
4. "Лестер" - € 40 млн
5. "Бернли" - € 40 млн
6. "Днепр" - € 33 млн
7. "Реал Сосьедад" - € 30 млн
8. "Динамо" Киев - € 30 млн
9. "Зенит" - € 26 млн
10. "Мальме" - € 25 млн
Отметим, что в сезоне 2014/2015 киевское "Динамо" дошло до четвертьфинала Лиги Европы, где уступило итальянской "Фиорентине", а "Днепр" играл в финале второго по значимости европейского турнира, но проиграл испанской "Севилье" со счетом 2:3.
Ранее сообщалось, что "Днепр" покинули Назаренко, Пико, Политыло, Шелихов, Варцаба, Бохашвили и Васильев.uefa.com