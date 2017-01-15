Топ Новости
<
>

"Динамо" и "Днепр" вошли в топ-10 европейских клубов по чистой прибыли за 2015 год

15 января в 11:00

Киевский клуб расположился на восьмой строчке, а днепровский на шестой.

123
За 2015-й год "Динамо" заработало 30 млн евро
ФК Шахтер
"Днепр" и "Динамо" вошли в топ-10 рейтинга европейских клубов с максимальной чистой прибылью в 2015 году.

Топ-10 европейских клубов с максимальной чистой прибылью:

1. "Ливерпуль" - € 75 млн

2. "Ньюкасл" - € 43 млн

3. "Реал" - € 42 млн

4. "Лестер" - € 40 млн

5. "Бернли" - € 40 млн

6. "Днепр" - € 33 млн

7. "Реал Сосьедад" - € 30 млн

8. "Динамо" Киев - € 30 млн

9. "Зенит" - € 26 млн

10. "Мальме" - € 25 млн

Отметим, что в сезоне 2014/2015 киевское "Динамо" дошло до четвертьфинала Лиги Европы, где уступило итальянской "Фиорентине", а "Днепр" играл в финале второго по значимости европейского турнира, но проиграл испанской "Севилье" со счетом 2:3.

Читайте также: Киевское "Динамо" оспаривает в суде списание средств в Приватбанке

Ранее сообщалось, что "Днепр" покинули Назаренко, Пико, Политыло, Шелихов, Варцаба, Бохашвили и Васильев.

По материалам: uefa.com
Читайте также
Тэги Днепр Динамо футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Последние новости