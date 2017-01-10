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Киевское "Динамо" оспаривает в суде списание средств в Приватбанке

10 января в 19:46

Речь идет о миллионах долларов.

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Братья Суркисы и Коломойский давно считаются партнерами
sport.bigmir.net
Киевское "Динамо" пытается через суд отменить решение комиссии Национального банка Украины от 13 декабря 2016 года, согласно которому клуб был признан лицом, которое связано с Приватбанком, поэтому его денежные средства были списаны после национализации. Об этом сообщает "Новое время".

Иск по данному делу зарегистрирован 28 декабря 2016 года, а заседание суда назначено на 19 января 2017 года.

Суд обязал НБУ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Приватбанк представить документы, на основании которых деньги "Динамо" были списаны.

Стоит отметить, что владельцами "Динамо" являются братья Григорий и Игорь Суркисы, которые стали одними из главных пострадавших от принудительного списания депозитов в Приватбанке. Их потери оценивались в 200-300 миллионов долларов.

"Динамо" уже опубликовало официальное заявление по этому поводу, подчеркнув, что у клуба нет никаких проблем с Приватбанком.

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Уже бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский и братья Суркисы считаются бизнес-партнерами в области энергетики.

По материалам: Новое время
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Тэги Динамо НБУ Коломойский футбол Приватбанк
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