Киевское "Динамо" оспаривает в суде списание средств в Приватбанке

Речь идет о миллионах долларов.

Братья Суркисы и Коломойский давно считаются партнерами sport.bigmir.net

Киевское "Динамо" пытается через суд отменить решение комиссии Национального банка Украины от 13 декабря 2016 года, согласно которому клуб был признан лицом, которое связано с, поэтому его денежные средства были списаны после национализации. Об этом сообщает "Новое время".

Иск по данному делу зарегистрирован 28 декабря 2016 года, а заседание суда назначено на 19 января 2017 года.

Суд обязал НБУ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Приватбанк представить документы, на основании которых деньги "Динамо" были списаны.

Стоит отметить, что владельцами "Динамо" являются братья Григорий и Игорь Суркисы, которые стали одними из главных пострадавших от принудительного списания депозитов в Приватбанке. Их потери оценивались в 200-300 миллионов долларов.

"Динамо" уже опубликовало официальное заявление по этому поводу, подчеркнув, что у клуба нет никаких проблем с Приватбанком.

Уже бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский и братья Суркисы считаются бизнес-партнерами в области энергетики.