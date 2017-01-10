Киевское "Динамо" оспаривает в суде списание средств в Приватбанке

Речь идет о миллионах долларов.
Иск по данному делу зарегистрирован 28 декабря 2016 года, а заседание суда назначено на 19 января 2017 года.
Суд обязал НБУ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Приватбанк представить документы, на основании которых деньги "Динамо" были списаны.
Стоит отметить, что владельцами "Динамо" являются братья Григорий и Игорь Суркисы, которые стали одними из главных пострадавших от принудительного списания депозитов в Приватбанке. Их потери оценивались в 200-300 миллионов долларов.
"Динамо" уже опубликовало официальное заявление по этому поводу, подчеркнув, что у клуба нет никаких проблем с Приватбанком.
Уже бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский и братья Суркисы считаются бизнес-партнерами в области энергетики.Новое время