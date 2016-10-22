Часть имущества "Металлиста" будет продана на аукционе за долги

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С вырученных денег будут выплачены долги троим футболистам.

Шелаев и Эдмар долго выступали за "Металлист" ФК Металлист

Имуществобудет арестовано, после чего его часть будет продана на аукционе. Об этом сообщил глава профсоюза футболистов Олег Печерный.

Речь идет о задолженности клуба перед Эдмаром, Олегом Шелаевым и Кириллом Ковальчуком, а общая сумма долга составляет 980 тысяч долларов.

"Остались считанные дни до того, как дело трех игроков "Металлиста" - Эдмара, Шелаева и Ковальчука - окажется в суде. В этом деле есть серьезный прогресс. Прокуратура и полиция очень заинтересованы, чтобы дело как можно быстрее оказалась в суде. А теперь еще и Федерация футбола заинтересовалась этим делом. Они послали запрос следователю и поинтересовались, действительно ли возбуждено уголовное дело в отношении "Металлиста" в лице его президента Сергея Курченко. Да, возбуждено уголовное дело. Это им и следователь сообщил, и я подтверждаю", - сказал Печерный.

"Суд просто арестует имущество "Металлиста" - стадион, базу, академию. Часть из него продадут на аукционе и вырученные деньги передадут футболистам".

Напомним, харьковский "Металлист" перед стартом текущего сезона не смог получить лицензию и был лишен профессионального статуса.