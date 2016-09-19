За договорной матч игроки "Металлиста" получили более 100 тысяч гривен

Футболисты получили приговор суда по первому в истории Украины делу о договорном поединке.

Соломаха пояснил свой поступок ТСН

Бывшие футболисты молодежного состава "Металлиста" Даниил Соломаха и Руслан Ковтюк признались в участиипосле обвинения Национальной полиции и Генпрокуратуры по 354-й статье УК Украины: "получение незаконного вознаграждения работником государственного предприятия, учреждения или организации".

Судебный процесс прошел в Луцке - городе, где состоялся молодежный матч "Металлиста" против местной "Волыни" со счетом 2:6. Cуд вынес приговор - 500 необлагаемых минимумов каждому виновному, то есть штраф в размере 8500 гривен.

Столь мягкое решение поясняется тем, что оба футболиста активно сотрудничали со следствием и сообщили, что получили предложение от другого одноклубника, после чего смогли заработать на двоих более 100 тысяч гривен.

"За 2,5 года, что я был в "Металлисте", я получил 7000 гривен. Мне стыдно говорить, признаться, но в 19 лет мне приходилось просить денег у родных на элементарные вещи: это носки, шорты, футболка. На личные расходы. После смерти отца, мама не смогла мне больше помогать. Просить денег у бабушки, у которой мизерная пенсия... ей самой пенсии не хватало.

И в это трудное время поступило предложение принять участие в том, за что я сейчас несу уголовную ответственность - речь идет о сдаче матча. Хочу попросить прощения за свои действия у всех тех, кому футбол дорог", - прокомментировал ситуацию Соломаха.

По информации "Профутбол", Национальная полиция и Генпрокуратура занимаются еще несколькими уголовными делами по матчам с фиксированным результатом и пытаются выйти на организаторов этого бизнеса.