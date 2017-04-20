Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом в матче против "Динамо"

Букмекеры верят в победу подопечных Паулу Фонсеки.

Матч пройдет в Киеве ФК Шахтер

Завтра, 21 апреля, в Киеве состоится поединок 26-го тура, в котором "Динамо" примет дома донецкий "Шахтер".

Букмекеры принимают ставки на победу киевлян с коэффициентом 3,3. Успех гостей оценивается в 2,05, а ничейный исход поединка – 3,5.

Матч состоится на НСК "Олимпийский" и начнется в 20:00. Встречу рассудит харьковский арбитр Константин Труханов.

Напомним, что после 24 туров украинской Премьер-лиги в турнирной таблице лидирует "Шахтер", опережая "Динамо" на 11 очков.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины команды уже успели встретиться дважды. В сентябре в Харькове команды сыграли вничью 1:1, а в декабре в Киеве "Шахтер" одержал победу со счетом 4:3.

Ранее Премьер-лига предложила украинским клубам пять вариантов формата на новый сезон.