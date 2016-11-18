Букмекеры считают Ломаченко фаворитом в поединке против Уолтерса

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Украинский боксер уже через неделю проведет защиту своего титула.

Ломаченко будет защищать свой пояс twitter.com Василий Ломаченко 26 ноября проведет защиту чемпионского титула по версии WBO в поединке против ямайца Николаса Уолтерса. Букмекеры считают украинца фаворитом этого боя.

Коэффициент на победу Ломаченко - 1,20, тогда как на победу Уолтерса - 4,50. Наименее вероятной традиционно для бокса считается ничья - 23,00.

При этом наиболее вероятной считается победа Ломаченко решением судей - 1,73. В то же время нокаут в исполнении украинца оценивается в 3,75. Коэффициент на то, что Уолтерс сумеет нокаутировать Ломаченко - 8,00.

Напомним, ранее телеканал HBO представил официальный промо-ролик к бою Ломаченко и Уолтерса.