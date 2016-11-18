Букмекеры считают Ломаченко фаворитом в поединке против Уолтерса

Украинский боксер уже через неделю проведет защиту своего титула.
Василий Ломаченко 26 ноября проведет защиту чемпионского титула по версии WBO в поединке против ямайца Николаса Уолтерса. Букмекеры считают украинца фаворитом этого боя.
Коэффициент на победу Ломаченко - 1,20, тогда как на победу Уолтерса - 4,50. Наименее вероятной традиционно для бокса считается ничья - 23,00.
При этом наиболее вероятной считается победа Ломаченко решением судей - 1,73. В то же время нокаут в исполнении украинца оценивается в 3,75. Коэффициент на то, что Уолтерс сумеет нокаутировать Ломаченко - 8,00.
Напомним, ранее телеканал HBO представил официальный промо-ролик к бою Ломаченко и Уолтерса.ZN.UA