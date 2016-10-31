Бойко вызван в сборную Украины

Голкипер "Малаги" не выходил на поле уже почти полгода.

Бойко приедет в сборную ФФУ

Андрей Шевченко вызвал Дениса Бойко в сборную Украины на ближайшие матчи против Финляндии и Сербии. Об этом сообщает официальный "Твиттер" испанской "Малаги", цвета которой защищает голкипер.

Отметим, что Бойко не выходил на поле уже почти полгода. В последний раз вратарь играл еще 18 мая в составе "Бешикташа". После летнего трансфера в "Малагу" Бойко не провел ни одного поединка.

Весь состав сборной на матчи пока неизвестен, и будет объявлен Федерацией футбола Украины ближе к поединкам.

Напомним, 12 ноября сборная Украины в Одессе проведет матч квалификации на чемпионат мира-2018 против сборной Финляндии. А 15 ноября в Харькове украинцы сыграют товарищеский поединок со сборной Сербии.