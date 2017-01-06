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Бондаренко преодолела стартовый раунд квалификации теннисного турнира в Сиднее

6 января в 11:57

Еще одна украинка Катерина Козлова прекратила борьбу на турнире.

Катерина Бондаренко
Бондаренко обыграла болгарку Томову
btu.org.ua
Две украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Катерина Козлова стартовали в квалификации на турнире серии WTA Premier в австралийском Сиднее.

Бондаренко в первом матче квалификации обыграла болгарку Викторию Томову – 6:3, 3:6, 6:1. Бондаренко за матч против Томовой подала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов.

В полуфинале отбора украинка сыграет с 79-й ракеткой мира Мирьяной Лучич-Барони. Единственный очный матч у хорватки Катерина выиграла - в 2012-м на турнире в Майами.

Козлова же уступила обладательнице wild card Эллен Перес из Австралии – 4:6, 4:6 и прекратила борьбу на турнире. Украинка один раз подала навылет, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и дважды взяла подачу соперницы.

Отметим, что у мужчин лучший теннисист Украины Александр Долгополов потерпел поражение в своем первом матче сезона на турнире в Брисбене, уступив Рафаэлю Надалю 3:6, 3:6.

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Напомним, что на турнире в Брисбене Элина Свитолина добралась до полуфинала, где сыграет с Каролиной Плишковой.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Бондаренко теннис квалификация
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