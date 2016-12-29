Бондаренко и Земляк признаны лучшими легкоатлетами Украины в 2016-м году

Федерация легкой атлетики Украины назвала победителей национального голосования.

Бондаренко показал лучший результат среди украинских легкоатлетов в Рио Facebook/НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) назвала лучшими легкоатлетами 2016 годаи Ольгу Земляк.

Голосование проходило среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков на Facebook.

Прыгун в высоту Бондаренко в уходящем году завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Стоит отметить, что его отец и наставник Виктор Бондаренко стал лучшим тренером года. Оба получили награды во второй раз подряд.

Ольга Земляк на Играх в Рио сумела занять седьмое место в беге на 400 метров и стать пятой в эстафете 4х400 м.

Также Ольга вместе с Юлией Олишевской, Алиной Логвиненко, Ольгой Бибик и Татьяной Мельник одержали победу в номинации "Команда года". Девушки в эстафете 4х400 метров стали пятыми на Олимпиаде и шестыми на чемпионате Европы в Амстердаме.

Валентина Крепкина и Иван Пушкин, как и в прошлом году, признаны лучшими атлетами-ветеранами страны, а лучшими молодыми легкоатлетами стали Алина Шух и Михаил Гаврилюк.

Напомним, ранее стали известны имена лучших легкоатлетов Европы.