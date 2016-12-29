Бондаренко и Земляк признаны лучшими легкоатлетами Украины в 2016-м году

Федерация легкой атлетики Украины назвала победителей национального голосования.
Голосование проходило среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков на Facebook.
Прыгун в высоту Бондаренко в уходящем году завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Стоит отметить, что его отец и наставник Виктор Бондаренко стал лучшим тренером года. Оба получили награды во второй раз подряд.
Ольга Земляк на Играх в Рио сумела занять седьмое место в беге на 400 метров и стать пятой в эстафете 4х400 м.
Также Ольга вместе с Юлией Олишевской, Алиной Логвиненко, Ольгой Бибик и Татьяной Мельник одержали победу в номинации "Команда года". Девушки в эстафете 4х400 метров стали пятыми на Олимпиаде и шестыми на чемпионате Европы в Амстердаме.
Валентина Крепкина и Иван Пушкин, как и в прошлом году, признаны лучшими атлетами-ветеранами страны, а лучшими молодыми легкоатлетами стали Алина Шух и Михаил Гаврилюк.
Напомним, ранее стали известны имена лучших легкоатлетов Европы.ФЛАУ