Болельщики и журналисты встречали нового чемпиона мира Усика в аэропорту

Возвращение украинского боксера из Польши вызвало большой ажиотаж.

Вчера, 18 сентября, вечером победитель боя за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик прилетел в Киев. Болельщики и журналисты встречали украинского боксера в аэропорту Борисполь.

Бой против поляка Кшиштофа Гловацки состоялся в Гданьске, а украинец одержал победу единогласным решением судей, сумев завоевать первый в карьере чемпионский титул на профессиональном уровне.

При этом Усик не смог привезти в Украину свой чемпионский пояс WBO, но подчеркнул, что получит награду уже через несколько дней:

"WBO пришлет мне новый именной пояс. Я спросил представителя организации о сроках, а он ответил мне, что надо потерпеть пару дней и пояс будет у меня".

Стоит отметить, что эта победа принесла Усику первое место в рейтинге тяжелого веса.