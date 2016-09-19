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Болельщики и журналисты встречали нового чемпиона мира Усика в аэропорту

19 сентября в 09:30

Возвращение украинского боксера из Польши вызвало большой ажиотаж.

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Фото sport.bigmir.net

Вчера, 18 сентября, вечером победитель боя за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик прилетел в Киев. Болельщики и журналисты встречали украинского боксера в аэропорту Борисполь.

Бой против поляка Кшиштофа Гловацки состоялся в Гданьске, а украинец одержал победу единогласным решением судей, сумев завоевать первый в карьере чемпионский титул на профессиональном уровне.

При этом Усик не смог привезти в Украину свой чемпионский пояс WBO, но подчеркнул, что получит награду уже через несколько дней:

"WBO пришлет мне новый именной пояс. Я спросил представителя организации о сроках, а он ответил мне, что надо потерпеть пару дней и пояс будет у меня".

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Стоит отметить, что эта победа принесла Усику первое место в рейтинге тяжелого веса.

По материалам: Телеканал «24» , sport.bigmir.net ,
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Тэги Усик Гловацки бокс бой титул WBO
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