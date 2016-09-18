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Усик - Гловацки: лучшие фото поединка

18 сентября в 15:04

Украинский боксер отобрал у поляка титул чемпиона мира.

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Фото polsatsport.pl

Александр Усик стал новым чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO. В Польше украинец выиграл у Кшиштофа Гловацки и отобрал у него чемпионский пояс.

Поединок продлился двенадцать раундов и завершился победой Усика по очкам. Судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру - 119:109, 117:111 и 117:111.

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Таким образом, Усик побил рекорд легендарного Эвандера Холифилда, который становился чемпионом мира в тяжелом весе в двенадцатом поединке. Украинцу для завоевания этого титула понадобилось всего десять боев.

По материалам: polsatsport.pl
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Тэги Усик бокс Гловацки WBO
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