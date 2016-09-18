Усик - Гловацки: лучшие фото поединка

Украинский боксер отобрал у поляка титул чемпиона мира.
Александр Усик стал новым чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO. В Польше украинец выиграл у Кшиштофа Гловацки и отобрал у него чемпионский пояс.
Поединок продлился двенадцать раундов и завершился победой Усика по очкам. Судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру - 119:109, 117:111 и 117:111.
Таким образом, Усик побил рекорд легендарного Эвандера Холифилда, который становился чемпионом мира в тяжелом весе в двенадцатом поединке. Украинцу для завоевания этого титула понадобилось всего десять боев.polsatsport.pl