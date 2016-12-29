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Аргентинец Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

29 декабря в 12:57

Нападающий будет выступать в чемпионате Китая.

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Тевес будет зарабатывать больше Роналду
twitter.com
Аргентинский нападающий Карлос Тевес подписал контракт с китайским клубом "Шанхай Шеньхуа" и стал самым высокоплачиваемым футболистом в мире.

Зарплата 32-летнего игрока, который до подписания соглашения находился в статусе свободного агента, составит 615 тысяч фунтов в неделю. Форвард тем самым обошел по доходу звезду мадридского "Реала" Криштиану Роналду - португалец зарабатывает 365 тысяч фунтов в неделю.

Ранее Карлос Тевес выступал за "Бока Хуниорс", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

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Напомним, ранее в китайский клуб "Шанхай СИПГ" перешел полузащитник "Челси" и сборной Бразилии Оскар.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Тевес Аргентина футбол Шанхай Оскар
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