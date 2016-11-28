Аргентина завоевала первый в истории Кубок Дэвиса

Аргентинские теннисисты в финале были сильнее хорватов.

Аргентинцы добыли волевую победу Davis Cup

В Загребе завершился финал, в котором встречались сборные Хорватии и Аргентины. Гости противостояния уступали в рамках пяти матчей, но в итоге добыли волевую победу со счетом 3:2.

В первом поединке Марин Чилич обыграл Федерико Дельбониса, после чего Хуан-Мартин дель Потро сравнял счет в матче с Иво Карловичем, а хорватов снова вывел вперед дуэт Чилича и Додига, который был сильнее дель Потро и Майера.

27 ноября состоялись два решающих матча. Хуан Мартин дель Потро встречался с Марином Чиличем и уступал по сетам 0:2, но в итоге взял три подряд партии и сравнял счет в финале (2:2). Все решилось в битве Иво Карловича и Федерико Дельбониса - последний выиграл все три сета и принес Аргентине трофей.

Аргентина стала 15-й страной, завоевавшей Кубок Дэвиса. На это ей понадобилось больше всего попыток - ранее никто не выигрывал финал с пятой попытки.

Напомним, в сентябре сборная Украины проиграла Японии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.