Украина проиграла Японии в Кубке Дэвиса

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Украинские теннисисты не сумели пробиться в Мировую группу.

Украинцы проиграли японцам sapronov-tennis.org

Мужская сборная Украины по теннису проиграла японской сборной в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Украинцы проиграли в поединке парного разряда и досрочно уступили сопернику в матчевой встрече.

Сергей Стаховский и Артем Смирнов не сумели справиться с дуэтом в составе Кеи Нисикори и Юичи Сугиты - 3:6, 0:6, 3:6. Таким образом, счет в противостоянии стал 0:3.

"Мы чувствовали, что все еще остаемся в игре даже после проигранных двух матчей в первый день. Это было мое решение дать Илье Марченко немного отдохнуть перед завтрашним поединком с Кеи Нисикори. Но у Артема Смирнова все еще были проблемы со здоровьем и он не мог играть на 100%. Нам не повезло", - отметил капитан украинской сборной Михаил Филима.

Таким образом, Украина не сумела пройти плей-офф Мировой группы. В следующем году украинцы вновь будут играть в Первой группе Евро-Африканской зоны. Читайте также: Кубок Дэвиса: Украина обыграла Австрию

Напомним, в первый день матча с Японией поражения потерпели Илья Марченко и Сергей Стаховский.