Украина проиграла Японии в Кубке Дэвиса

Украинские теннисисты не сумели пробиться в Мировую группу.
Сергей Стаховский и Артем Смирнов не сумели справиться с дуэтом в составе Кеи Нисикори и Юичи Сугиты - 3:6, 0:6, 3:6. Таким образом, счет в противостоянии стал 0:3.
"Мы чувствовали, что все еще остаемся в игре даже после проигранных двух матчей в первый день. Это было мое решение дать Илье Марченко немного отдохнуть перед завтрашним поединком с Кеи Нисикори. Но у Артема Смирнова все еще были проблемы со здоровьем и он не мог играть на 100%. Нам не повезло", - отметил капитан украинской сборной Михаил Филима.
Таким образом, Украина не сумела пройти плей-офф Мировой группы. В следующем году украинцы вновь будут играть в Первой группе Евро-Африканской зоны.
Напомним, в первый день матча с Японией поражения потерпели Илья Марченко и Сергей Стаховский.btu.org.ua