22 российских биатлониста оправданы по делу о допинге

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Международный союз биатлонистов закрыл расследование по ряду биатлонистов, которые подозревались в использовании допинга.

Часть российских биатлонистов была оправдана sports.ru

На заседании Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU) было принято решение продолжить расследование относительно 7 российских спортсменов, которые

При этом в списке не оказалось еще 22 российских биатлонистов, которые изначально подозревались в применении допинга в период с 2011 по 2015 года, но в итоге были оправданы.

Имена спортсменов Международный союз биатлонистов раскрывать не стал, однако в заявлении сообщается, что отстранение двух российских спортсменов, которое было принято в декабре прошлого года, осталось в силе.

Напомним, поводом для начала расследования в отношении представителей сборной России по биатлону стала вторая часть доклада Ричарда Макларена, в которой сообщалось, что запрещенные препараты употребляли российские спортсмены, которые выступали на Олимпиаде-2012 в Лондоне, летней Универсиаде-2013, чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве и зимних Играх 2014 года в Сочи. Махинации проводились под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА), ФСБ и Министерства спорта.

Напомним, у России уже отобрали этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, финал Кубка мира по лыжным гонкам и чемпионат мира по бобслею и скелетону.