22 российских биатлониста оправданы по делу о допинге

Международный союз биатлонистов закрыл расследование по ряду биатлонистов, которые подозревались в использовании допинга.
При этом в списке не оказалось еще 22 российских биатлонистов, которые изначально подозревались в применении допинга в период с 2011 по 2015 года, но в итоге были оправданы.
Имена спортсменов Международный союз биатлонистов раскрывать не стал, однако в заявлении сообщается, что отстранение двух российских спортсменов, которое было принято в декабре прошлого года, осталось в силе.
Напомним, поводом для начала расследования в отношении представителей сборной России по биатлону стала вторая часть доклада Ричарда Макларена, в которой сообщалось, что запрещенные препараты употребляли российские спортсмены, которые выступали на Олимпиаде-2012 в Лондоне, летней Универсиаде-2013, чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве и зимних Играх 2014 года в Сочи. Махинации проводились под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА), ФСБ и Министерства спорта.
Напомним, у России уже отобрали этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, финал Кубка мира по лыжным гонкам и чемпионат мира по бобслею и скелетону.Sport Arena