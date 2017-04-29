14 экс-игроков "Металлиста" дисквалифицированы за участие в договорных матчах

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Футболистам установлен испытательный срок.

Ряд экс-игроков молодежных составов "Металлиста" принимали участие в договорных матчах ФК Металлист

Контрольно-дисциплинарный комитет федерации футбола Украины дисквалифицировал 14 бывших футболистов молодежных командза организацию и участие в договорных матчах, информирует официальный сайт организации.

Изучив материалы дела, КДК принял решение дисквалифицировать всех футболистов, проходящих по этому делу на разные сроки.

Наибольшую дисквалификацию получили Александр Медведев и Дмитрий Скаржинский - 3 года безусловной дисквалификации и пожизненного бана условно. Евгений Малык получил безусловную дисквалификацию на 2 года и условную до конца карьеры.

Остальные одиннадцать игроков: Богдан Бойчук, Даниил Ключка, Даниил Соломаха, Денис Ткаченко, Максим Аверьянов, Никита Безклюбук, Руслан Ковток, Назар Малиновский, Ремзи Рамазанов, Сергей Сизый, Денис Дьяков - получили запрет на футбольную деятельность сроком от 6 до 12 месяцев.

Кроме того, каждому из вышеуказанных футболистов был установлен испытательный срок в 2 года. За этот период они должны доказать, что исправились.

Напомним, ряд экс-игроков молодежных составов "Металлиста" принимали участие в договорных матчах в 2015/16 годах.

Ранее сообщалось, что за договорной матч игроки "Металлиста" получили более 100 тысяч гривен.