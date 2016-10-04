Заседание Верховной Рады 4 октября: онлайн-трансляция

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Заседание Верховной Рады онлайн president.gov.ua

начала свое заседание в 10:00 во вторник, 4 октября.

Во вторник депутаты рассмотрят законопроект постановления № 5139 о внесении изменения в Постановление "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловка и Бахмутского района Донецкой области" от 08.09.2016 года № 1520-VIII. В объяснительной записке говорится о том, что проектом предусмотрено изменить административное подчинение части территории Никитовского района города Горловка, а именно: присоединить часть Никитовского района города Горловка Донецкой области (улицы станция Майорская, Солнечная (Солнечная), Заливная (Заливная), Кольцова) до поселка городского типа Зайцево города Горловка Донецкой области и подчинить поселок городского типа Зайцево Бахмутском района.

Также проектом постановления предусмотрено изменить границы Бахмутского района Донецкой области, увеличив территорию Бахмутского района 1643,8 гектаров земель за счет передачи в его состав части земель Горловского городского совета (поселок Зайцево площадью 1516,0 га (кроме территории, временно не подконтрольна украинскому власти ), улице станция Майорская, Солнечная (Солнечная), Заливная (Заливная), Кольцова площадью 127,8 га Никитовского района города).

"Принятие указанного проекта Постановления Верховной Рады Украины позволит упорядочить административные связи между отдельными населенными пунктами, которые были разорваны в результате проведения антитеррористической операции, обеспечить их жизнедеятельность по украинскому законодательству", - говорится в записке.

Кроме того, в Раде сегодня рассмотрят проект постановления № 5188 о переименовании города Мукачеве Закарпатской области (проект с представлением Комитета вручено 04.10.2016). Закарпатский областной совет обратился в Верховную Раду Украины с представлением о переименовании города Мукачеве Закарпатской области на город Мукачево.

Переименование города Мукачево инициировано его жителями в связи с необходимостью исправления ошибки, которая имела место при присвоении названия городу после присоединения территории нынешней Закарпатской области в состав Украинской ССР. Как говорится в объяснительной записке, Институт украинского языка НАН Украины отмечает, что исторически названия таких закарпатских поселений, как Завидово, Мужиево, Чинадиево и других, - это формы кратких прилагательных с окончанием -о, образованные с помощью притяжательного суффикса -ов - / - ев-. Учитывая местную традицию употребления названий населенных пунктов, Институт считает допустимым переименования города Мукачеве на Мукачево.

В первом чтении депутаты также рассмотрят законопроект № 4551 о внесении изменений в Закон Украины "О природно-заповедном фонде Украины", проект № 2023 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе), а также № 3323 - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые регулируют отношения, связанные с получением документов разрешительного характера.

В первом чтении парламентарии также рассмотрят № 2554 и 2554-д - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно развития отечественного производства путем стимулирования привлечения инвестиций в реальный сектор экономики через индустриальные парки, № 2555 и № 2555-д -проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно развития отечественного производства путем стимулирования привлечения инвестиций в реальный сектор экономики через индустриальные парки, и № 3873 - о внесении изменений в Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины" относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры.