Запад боится загнать Путина в угол из-за угрозы применения ядерного оружия – МИД

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Действия Кремля в Сирии дают Украине дополнительные рычаги в переговорах с западными странами о расширении антироссийских санкций , заявила замминистра иностранных дел.

В МИД рассказали, почему Запад колеблется в вопросе расширения санкций против РФ

Страны Запада боятся загонять президента РФв угол из-за наличия у России, ядерного оружия, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Они очень боятся того, что Путин, будучи загнанным в угол, может воспользоваться чем-то, чем они никогда не воспользовались бы", – заявила дипломат в эфире "Радіо Свобода".

По ее словам, отключение SWIFT в качестве еще одной санкции против России сегодня не рассматривается.

"Еще в 2014 году, когда мы выходили на последнюю волну санкций, мы обсуждали с европейскими партнерами эту возможность и оставили ее как крайнее средство давления. Но исключать, что возможность существует, мы сейчас, по крайней мере, не можем. Конечно, что это может быть, как шаг в связи с какими-то очень неожиданными событиями, но мы надеемся, что таких мер предпринимать не потребуется", – заявила она.

Зеркаль, при этом, признала, что летом этого года украинские дипломаты не были уверены в сохранении Европой санкций против России, однако сегодня Путин своими действиями в Сирии предоставляет Украине дополнительные возможности на переговорах с западными лидерами по поводу продолжения и усиления антироссийских санкций.

Ранее западные СМИ писали о том, что Евросоюза становится все труднее продлевать санкции против Москвы. В связи с этим на саммите в октябре лидеры ЕС обсудят возможность улучшения отношения с РФ, но таким образом, чтобы сохранить при этом режим антироссийских санкции.

Не секрет, что в ЕС есть пять стран, которые скептически относятся к вопросу продления санкций. Так, Италия, Греция, Кипр, Словакия и Венгрия почти открыто стремятся вернуться к ведению бизнеса с РФ.

В то же время обозреватели отмечают, что недавно опубликованный отчет комиссии о причинах катастрофы MH17 усилит позицию ЕС в вопросе необходимости сохранения санкций против РФ.