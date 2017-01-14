Топ Новости
<
>

Заключение "большой сделки" по Украине между Кремлем и Западом сегодня маловероятно - эксперт

14 января в 12:48

Уровень доверия между Москвой и условным "коллективным Западом" — на нуле.

россия ес санкции_1
Москва и Запад не смогут достичь серьезного соглашения по разрешению украинского кризиса
Sputnik/ Vladimir Sergeev
В настоящий момент в международной политике отсутствуют предпосылки для заключения "большой геополитической сделки" между Москвой и странами Запада, поскольку стороны не доверяют друг другу и не разделяют коренных интересов.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет научный директор Института Евроатлантического сотрудничества.Александр Сушко. По его словам, сегодня США и РФ могут, в лучшем случае, сообща решать некоторые частные вопросы.

"Сегодня серьезных предпосылок ожидать очередного "великого соглашения" нет. Уровень доверия между Кремлем и условным "коллективным Западом" — на нуле. Прошлый год, принимая во внимание действия Путина в Сирии, только добавил проблем. При таких условиях стороны могут вступать в переговоры, проверять друг друга, тестировать возможности, решать некоторые локальные дела — но до "великого соглашения" не дойдет", - указывает автор.

По мнению аналитика, сегодня Украина не должна становиться локомотивом процесса полного урегулирования конфликта, поскольку комплексное соглашение о мире, в случае его достижения, с учетом сложившегося баланса сил будет достигнуто за счет ее интересов.

"Даже если предположить очень малореалистичное, но теоретически возможное "великое соглашение" "сильных мира сего" в нынешних исторических условиях, то оно может состояться только на условиях России, которая считает, что ухватила Бога за бороду, а не на условиях Запада, который находится в стратегической фрустрации, и тем более не на условиях Украины", - указывает Сушко. 

Читайте также: Трамп назвал симпатию Путина своим "преимуществом" - The Guardian

Ранее сообщалось, что в конце декабря бывший госсекретарь США Генри Киссинджер разрабатывает план для избранного президента США Дональда Трампа по нормализации отношений страны с РФ. Идея плана состоит в том, что Россия, согласно задумке, гарантирует безопасность на востоке Украины, а Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос.

Подробнее о стратегических перспективах разрешения конфликта между Украиной и РФ читайте в статье Александра Сушко "Игры великих": как Украине не заиграться в игру, которая не состоится?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина США Кремль
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
2 комментария
  • Юрий Ткачук Сегодня, 13:05 нет большего русского патриота чем инородец Ответить Цитировать Пожаловаться
  • konosha30019 Сегодня, 13:00 Как русский еврей буду откровенен, чтобы Всея славянская Русь сдвинулась с мёртвой точки экономического развития, не исчезла как государство и семимильными шагами стала проводить индустриализацию, действительно наверно нужны мощные санкции запада и США, такие, чтобы Путин наконец понял, что надо быстро менять экономический и политический уклад России - фундамента и основы всей славянской Руси! Что касается хунты Украины, то её тактика постепенного захвата ВСУ территорий Донбасса понятна даже детям! Не понятна она наверно лидерам Донбасса? Ну и поделом им, будут знать, как сильно зависит от Путина! Было понятно ещё в 2014 году, что перемирие приведёт к поражению Донбасса, если такая дурь с перемирием будет продолжаться! Поражение Донбасса, это крупно масштабная война России с новой Украинской армией, США и НАТО, что может привести к исчезновению всех славянских государств! Так называемые украинцы, ратующие за отдельное государство, есть предатели одного народа и своей великой родины Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Последние новости