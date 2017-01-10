Упрямая любовь Трампа к Путину разрушит его президентство - WP

Победитель на выборах президента США Дональд Трамп и его переходная команда уже завела депутатов от обеих партий.

Трампа ждут серьезные проблемы с Конгрессом. Flickr/ Gage Skidmore

Выступления демокртатов и республиканцев на американском телевидении в воскресенье дали четко понять, что возражения вмешательство России в выборы всо стороны переходной команды, а также ее попытки оправдать поведение Владимира Путина и демонстративное нежелание действовать в интересах Америки приведет к тому, что у Дональда Трампа начнутся проблемы с Конгрессом.

Об этом на страницах Washington Post пишет обозреватель Дженнифер Рабин, которая цитирует слова представителя демократов в Разведывательном комитете Адама Шиффа, которые он сказал в эфире CNN: "Никто не подрывает легитимность президентства Трампа больше, чем сам Дональд Трамп".

Тем временем, депутат от Республиканской партии Линдси Грахам так в эфире NBC заявил, что вмешательство России не стало причиной, почему Хиллари Клинтон проиграла выборы.

"Мы пытаемся выяснить, что россияне сделали с нашими выборы и убедиться, что другие народы включительно с россиянами не будут такого делать в будущем", - сказал республиканец.

При этом он предостерег Трампа: "Через несколько недель Дональд Трамп станет защитником свободного мира и демократии. Он должен дать понять всем в Америке, как республиканцам, так и демократам, что он собирается заставить Россию заплатить цену за попытку вмешательства. Если даже это не повлияло на результат выборов, они все равно пытались вмешаться. А за это платят. И мне безразлично, какие у них были мотивы", - добавил он.

Обозреватель замечает, что возникла странная ситуация, в которой обе партии соглашаются, что Россия пытается подорвать американскую демократию, в то время как победитель на выборах повторяет российскую пропаганду. Поэтому в воздухе повис вопрос: возражения Трампа продиктованы лишь его эгоцентричным утверждением, что никто не помогал ему победить? Или он собирается стать на сторону России против американских интересов? А отказ Трампа обнародовать свою налоговую декларацию заставляет серьезно думать о втором варианте. И какой бы не была причина, ситуация становится все более напряженной с приближением дня инаугурации.

"Путин проводит в Европе, Сирии и других уголках мира такую политику, которая противоречит нашей. Думаю, когда Трамп войдет в Овальный кабинет, он поймет, что очень много людей в секторе безопасности, включая генерала Джеймса Мэттиса, у которого военное прошлое, а также большинством членов Объединенного комитета начальников штабов США, на самом деле признают, что Россия стала очень реальной угрозой из-за ее поступок, таких как аннексия Крыма, вторжение в Украину, развертывания ядерного оружия, а также борьба за доминирование в море, на земле и в киберпространстве, подтверждением чему стала беспрецедентная атака на демократический процесс в США", - сказала Мишель Флурной, которая работала в администрации Обамы.

Вопрос в том, будет ли Трамп противиться общему мнению советников, Конгресса, разведки и независимых экспертов. Ранее сообщалось, что Трамп примет решение по России после инаугурации. Новый президент начнет свою работу в Белом доме 20 января.

Тем временем в Конгрессе США пригрозили Трампу "решительными мерами" в случае попытки отменить санкции против РФ.

29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательства в избирательный процесс. К санкционного списка Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управление Генштаба Минобороны России.