Выход РФ из Римского статута не поможет ей избежать ответственности за агрессию против Украины – МИД

В Кремле, тем временем, утверждают, что выход РФ из-под юрисдикции Международного уголовного суда продиктован "национальными интересами".

В МИД прокомментировали внезапный выход России из Статута Международного уголовного суда

Выход России из Римского статутане поможет ей избежать ответственности за развязанную против Украины агрессию, заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Россия намерена выйти из Римского статута. Еще и очень срочно. Особенно в контексте недавнего доклада МУС, где зафиксированы ее преступления. Ответственность российской стороны за развязанную агрессию против Украины обязательно наступит. Рано или поздно", – написала она в Twitter.

2/2 Відповідальність російської сторони за розв'язану агресію проти України обов'язково настане. Рано чи пізно — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 ноября 2016 г.

Тем временем, в Кремле заявили, что решение гаагского суда приравнять аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту "противоречит реальности".

"Такая формулировка, безусловно, абсолютно противоречит реальности, она противоречит нашей позиции, а главное - она противоречит той позиции, которую заявили на референдуме граждане Крыма, когда они принимали решение о вхождении в состав РФ", - цитирует "Интерфакс-Украина" заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

При этом он указал, что внезапный выход РФ из-под юрисдикции МУС никак не связан с его выводами относительно Крыма.

"Вы знаете, Российская Федерация де-юре и не была под юрисдикцией этого суда. В данном случае это просто формализация, потому что документ подписывался, но не ратифицировался", – отметил он.

Песков указал, что выход РФ из договора по Международному уголовному суду, это "позиция, которую заняла страна, руководствуясь именно национальными интересами".

Напомним, 15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Как отмечается в отчете предварительного расследования прокурора МУС Фату Бенсуда, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется. Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского устава.

Уже на следующий день, в среду, 16 ноября, Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о намерении России не стать участником Римского статута Международного уголовного суда.