Россия тянет время, реагируя на ходатайство о допросе Януковича – Горбатюк

В РФ заявили, что суд, ответственный за организацию видеосвязи с Януковичем, не имеет для этого технической возможности.

Россия создает препятствия в проведении допроса Януковича по делу Евромайдана nepravda.in.ua

В реакции российской стороны на украинские запросы по поводу дистанционного допроса беглого экс-президента Украины Виктора Януковича усматриваются попытки затягивания времени, заявил глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Прокурор напомнил, что ответственные органы РФ отказали Украине в проведении следственных действий с Януковичем.

"На международный запрос суда в связи с рассмотрением дела по 20 февраля (дело о расстреле Майдана "Беркутом", - ред.) был ответ, что суд, которому поручили осуществление видеоконференции, не имеет соответствующей технической возможности. Поэтому непонятно, это окончательный отказ или они будут искать суд, который будет иметь такую ​​возможность. Как по мне, признаки (затягивания времени, - ред.) есть, потому что когда направляются, то должны знать, в каком суде есть такая возможность. Поэтому какой смысл направлять в суд, где нет такой возможности?" - заявил Горбатюк в эфире канала "112 Украина".

Ранее сообщалось, что Украина направила запрос России для допроса президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в деле убийств на Майдане независимости во время протестов в феврале 2014 года.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что Виктора Януковича могут допросить по делу против экс-беркутовцев в качестве свидетеля уже в ноябре.

Сердюк также подтвердил, что ведется активная подготовка к судебному заседанию в городе Ростов-на-Дону.