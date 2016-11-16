Россия тянет время, реагируя на ходатайство о допросе Януковича – Горбатюк

В РФ заявили, что суд, ответственный за организацию видеосвязи с Януковичем, не имеет для этого технической возможности.
Прокурор напомнил, что ответственные органы РФ отказали Украине в проведении следственных действий с Януковичем.
"На международный запрос суда в связи с рассмотрением дела по 20 февраля (дело о расстреле Майдана "Беркутом", - ред.) был ответ, что суд, которому поручили осуществление видеоконференции, не имеет соответствующей технической возможности. Поэтому непонятно, это окончательный отказ или они будут искать суд, который будет иметь такую возможность. Как по мне, признаки (затягивания времени, - ред.) есть, потому что когда направляются, то должны знать, в каком суде есть такая возможность. Поэтому какой смысл направлять в суд, где нет такой возможности?" - заявил Горбатюк в эфире канала "112 Украина".
Ранее сообщалось, что Украина направила запрос России для допроса президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в деле убийств на Майдане независимости во время протестов в феврале 2014 года.
Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что Виктора Януковича могут допросить по делу против экс-беркутовцев в качестве свидетеля уже в ноябре.
Сердюк также подтвердил, что ведется активная подготовка к судебному заседанию в городе Ростов-на-Дону.112 Украина