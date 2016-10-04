Введение визового режима с Россией Рада может рассмотреть уже 6 октября – Парубий

У спикера есть основания говорить о результативном голосовании.

Парубий считает, что Рада проголосует за визовый режим с Россией Василий Артюшенко, ZN.UA

Верховная рада Украины в четверг, 6 октября, может рассмотреть постановление о введении визового режима в Россией, заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV председатель парламента Андрей Парубий.

По словам спикера, постановление может быть вынесено на голосование после консультаций с главами депутатских фракций.

"Есть основания выйти на результативное голосование, есть основание в Верховной Раде Украины найти большинство", - сказал он.

По словам Парубия, идея о введение визового режима с РФ нашла поддержку в СБУ и Государственной пограничной службе.

Андрій Парубій: "Ідею введення візового режиму з Росією сьогодні підтримали СБУ та Державна прикордонна служба". pic.twitter.com/20STATFq3m — Свобода слова (@svobodaICTV) 3 жовтня 2016 р.

Как сообщалось, вопрос о введении визового режима в очередной раз был поднят после ареста в Москве журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого спецслужбы РФ обвинили в шпионаже и содержат в тюрьме "Лефортово".

Напомним, 3 октября ФСБ РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин.

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.