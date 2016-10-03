Песков назвал задержание Сущенко обычной работой спецслужб

Журналиста посчитали шпионом из-за отсутствия аккредитации, несмотря на частную цель визита в Москву.

Песков прокомментировал задержание украинского журналиста Сущенко vm.ru Романа Сущенко по обвинению в шпионаже обычной работой спецслужб.

"Это идет обычная работа специальных служб. Если я правильно понимаю, этот человек, который называет себя журналистом, не имел аккредитации, которую должно иметь зарубежным журналистам, — аккредитацию министерства иностранных дел. Я не могу пока сказать, получал ли президент информацию на этот счет. Это обычная работа специальных служб", — сказал он.

При этом Песков отметил, что это не вопрос повестки дня Кремля, поэтому для получения какой-либо оценки инцидента необходимо обращаться непосредственно в эти службы.

Отвечая на вопрос "УНИАН", арест Романа Сущенко является стартом кампании против украинских СМИ, Песков сказал: "Никаких кампаний в отношении украинских или иных СМИ, работающих в России нет и быть не может, деятельность всех представителей зарубежных СМИ регулируется соответствующим законодательством".

Напомним, 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин.

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.