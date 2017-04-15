Все декларации сотрудников СБУ проверят после утверждения специального Порядка проверки – Радецкий

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Замглавы НАПК отметил, что должен одновременно обеспечивать прием е-деклараций и нераскрытие работников контрразведки.

В НАПК рассказали, когда проверят декларации сотрудников СБУ НАПК / Facebook

Декларации сотрудниковбудут проверены после того, как будет утвержден Порядок подачи е-деклараций по специальной процедуре для отдельных категорий госслужащих, заявил заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий.

В интервью ZN.UA замглавы агентства признал, что отвечал за разработку соответствующего Порядка, который все еще не утвержден.

"Да, я этим занимался, не буду отрицать, поскольку должен был обеспечивать прием е-деклараций и одновременно обеспечить нераскрытие работников контрразведки. Должностные лица руководства этих служб четко определены в статье 3 Закона "О предотвращении коррупции", и указанные служебные должностные лица должны подавать декларации. Но не надо забывать, что этот закон был принят в 2014 году, а нормативный акт СБУ о секретности датируется еще началом 2000-х годов. И сотрудники СБУ нам сообщили, что в связи с секретностью их адресов, местожительства близких эти декларации находятся у них", - пояснил он, добавив, что НАПК до сих пор не получило разрешения на работу с секретными документами.

По словам Радецкого, он делает все для того, чтобы Порядок проверки декларации сотрудников СБУ был утвержден.

"Он уже был предварительно принят на заседании НАПК и отправлен на согласование заинтересованным органам, а их на сегодняшний день около десятка. После поступления всех предложений мы вынесем этот вопрос на последнее согласительное совещание и сразу же — на заседание НАПК. Теперь я вам задам вопрос: как мне быть? Есть старый ведомственный приказ СБУ, и поныне действующий, и есть закон, появившийся в 2014 году. Ведомственный акт должен быть отменен, но ведь я не министр юстиции, я не глава СБУ. После того как мы получим Порядок, поверьте мне, все их декларации будут проверены. Все", - подчеркнул он.

Ранее глава НАПК Наталья Корчак подтвердила, что ее ведомство не имеет доступа к электронным декларациям сотрудников СБУ, которые засекретили. В комментарии журналистам Корчак отметила, что с подобными декларациями могут работать лишь лица, имеющие доступ к государственной тайне.

Соавтор закона "О предотвращении коррупции" Виктор Чумак, в свою очередь, отметил, что в СБУ есть сотрудники, которые ведут контрразведывательную деятельность, и закон защищает информацию об их личности и финансировании. В то же время, руководство СБУ и публичные сотрудники в данную категорию, по его словам, не попадают.

В антикоррупционной международной организации Transparency International, тем временем .указывают, что позиция СБУ противоречит духу закона о е-декларировании.

Ранее в интервью для ZN.UA член НАПК Руслан Рябошапка заявлял, что предусмотренный законом о предотвращении коррупции особый порядок финансового контроля лиц, входящих в кадровый состав разведывательных органов, не предусматривал подобного порядка для руководства СБУ. Он также опровергнул заявление СБУ о том, что подача деклараций чиновников службы в нынешнем порядке была "заранее согласована" с НАПК. Этот вопрос на заседании НАПК не рассматривался.

Он также рассказал, что за работу с СБУ в НАПК отвечает Руслан Радецкий.

В свою очередь, глава НАБУ Артем Сытник в интервью ZN.UA заявил, что узнал о ситуации с е-декларациями сотрудников СБУ из СМИ. Он также сообщил, что его бюро обратилось в НАПК с просьбой объяснить, на основании чего принято решение о засекречивании е-деклараций сотрудников СБ Украины.

Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".