У чиновников было 60 дней для того, чтобы заполнить все необходимые сведения о доходах и собственности за прошлый год.

В полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем сайте.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114,244 тыс. документов, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Чиновники заполнили 114 тыс. е-деклараций

Согласно пункту 2 раздела XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции" в 2016 году служебные лица, которые на день начала работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 50 Закона занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны подать ежегодные декларации за прошлый год в порядке, установленном настоящим Законом, в течение 60 календарных дней после начала работы системы.



Система е-кларираций начала работу с 1 сентября 2016 года. Соответственно, декларации должны были быть поданы до 24:00 30 октября 2016 года. В НАПК возложили вину за технические проблемы с процедурой заполнения е-деклараций на провайдера и администратора системы.