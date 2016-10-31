Оппозиционер Левочкин задекларировал несколько офшоров и недвижимость во Франции

Народный депутат получил почти 65 тысяч грн зарплаты в Верховной Раде и 80,5 тысяч грн на выполнение депутатских полномочий.
Что касается сугубо депутатских доходов, то в 2015 году Левочкин получил почти 65 тысяч грн зарплаты в Верховной Раде и 80,5 тысяч грн, которые выплачены на выполнение депутатских полномочий.
В собственности Левочкина находится квартира в Киеве площадью 178 кв.м и стоимостью 3 млн 360 тысяч грн. Однако у него есть право на бесплаьное пользование зарегистрированными в офшоре апартаментами площадью 345 кв.м. Во Франции народный депутат пользуется домом на 1163 кв.м. и участком площадью почти 1 га. Эта недвижимость числится за кипрским офшором Glorietta Investments 1 ApS сестры депутата, также депутат Верховной Рады Юлии Левочкиной.
Также у Левочкина есть коллекуии живописи и скульптур, иконы, оружие и золотые часы Vacheron Constantin, Breguet, IWC Schaffhausen, F.P.Journe.
Автомобиль Mercedes-Benz S 600 2010 года выпуска, находящийся в собственности депутата, оценен на сумму более 1 млн грн.
В начале года Левочкин указал в своей декларации 24 млн грн доходов за 2015 год.
Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истек 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.ZN.UA