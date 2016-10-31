Оппозиционер Левочкин задекларировал несколько офшоров и недвижимость во Франции

Народный депутат получил почти 65 тысяч грн зарплаты в Верховной Раде и 80,5 тысяч грн на выполнение депутатских полномочий.

Левочкин признался во владении офшорными фирмами

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин в своей электронной декларации указал, что является конечным бенефициаром 6 офшорных компаний, которые зарегистрированы на Кипре, Сейшельских и Виргинских островах. В качестве дохода от деятельности одной из них в 2015 году политик получил доход почти в 22 млн грн. В целом за прошлый год депутат задекларировал проценты и дивиденды на сумму более чем 40 млн. грн. Также депутат владеет почти 49 млн гривень на счету ПАО "Банк "Клиринговый дом". Наличными депутат держит 380 000 грн, 22 000 долларов и 35 000 евро.

Что касается сугубо депутатских доходов, то в 2015 году Левочкин получил почти 65 тысяч грн зарплаты в Верховной Раде и 80,5 тысяч грн, которые выплачены на выполнение депутатских полномочий.

В собственности Левочкина находится квартира в Киеве площадью 178 кв.м и стоимостью 3 млн 360 тысяч грн. Однако у него есть право на бесплаьное пользование зарегистрированными в офшоре апартаментами площадью 345 кв.м. Во Франции народный депутат пользуется домом на 1163 кв.м. и участком площадью почти 1 га. Эта недвижимость числится за кипрским офшором Glorietta Investments 1 ApS сестры депутата, также депутат Верховной Рады Юлии Левочкиной.

Также у Левочкина есть коллекуии живописи и скульптур, иконы, оружие и золотые часы Vacheron Constantin, Breguet, IWC Schaffhausen, F.P.Journe.

Автомобиль Mercedes-Benz S 600 2010 года выпуска, находящийся в собственности депутата, оценен на сумму более 1 млн грн.

В начале года Левочкин указал в своей декларации 24 млн грн доходов за 2015 год.

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истек 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.