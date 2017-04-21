В Соломенском суде началось заседание по мере пресечения для Переломы

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САП настаивает на аресте с альтернативой внесения 100 миллионов гривень залога.

Перелома снова может оказаться в СИЗО

Соломенский суд Киева вечером в четверг, 21 апреля, начал рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения заместителю главы правления НАК "Нафтогаз Украины", которого задержали накануне по "делу Мартыненко".

Следственный судья Александр Бобровник объявил заседание открытым, передает УНН.

Подозреваемый находится в зале заседаний вместе со своими адвокатами, которые сообщили о намерениях заявить отвод Бобровнику.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

В тот же день детективы задержали второго фигуранта по данному делу – заместителя председателя главы правления НАК "Нафтогаз Украина" Сергея Перелому. Глава САП Назар Холодницкий сообщил, что обвинение будет настаивать на его аресте с с альтернативой внесения 100 миллионов гривень залога.

В 2016 году Перелому арестовывали по делу "Одесского припортового завода", но он вышел из СИЗО после внесения 80 миллионов гривень залога.