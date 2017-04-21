В Соломенском суде началось заседание по мере пресечения для Переломы

САП настаивает на аресте с альтернативой внесения 100 миллионов гривень залога.
Следственный судья Александр Бобровник объявил заседание открытым, передает УНН.
Подозреваемый находится в зале заседаний вместе со своими адвокатами, которые сообщили о намерениях заявить отвод Бобровнику.
Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".
В тот же день детективы задержали второго фигуранта по данному делу – заместителя председателя главы правления НАК "Нафтогаз Украина" Сергея Перелому. Глава САП Назар Холодницкий сообщил, что обвинение будет настаивать на его аресте с с альтернативой внесения 100 миллионов гривень залога.
В 2016 году Перелому арестовывали по делу "Одесского припортового завода", но он вышел из СИЗО после внесения 80 миллионов гривень залога.УНН