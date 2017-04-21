Адвокат экс-депутата Мартыненко потребовал отвода судьи Бобровника

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Судья объявил перерыв.

Судья объявил перерыв по делу Мартыненко ЛигаБизнесинформ

Адвокат задержанного бывшего депутата Николая Мартыненко Игорь Черезов потребовал отвода судьи Александра Бобровника.

Черезов напомнил, что Бобровник рассматривал также меру пресечения для временно отстраненного главы ГФС Романа Насирова, который также требовал отвода этого судьи.

Насиров тогда заявил, что в СМИ появилась информация об открытии уголовного производства в отношении судьи Бобровника по подозрению во взяточничестве.

Адвокат сослался на недавние публикации в СМИ о том, что Бобровников пьянствует на рабочем месте. Черезов сообщил, что обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении судьи Бобровника к уголовной ответственности. Также он заявил, что просит Высший совет правосудия лишить его звания судьи.

Адвокат Петр Бойко отметил, что НАБУ ведет производства против судьи Бобровника, в связи с чем, он как адвокат, не может рассчитывать на объективное рассмотрение ходатайства САП этим судьей.

Мартыненко заявил, что несколько недель назад обратился к президенту и послам стран Большой семерки с информацией о политическом преследовании со стороны НАБУ.

"Тогда же я сказал, что по предварительному распределению ходатайство попадет к судье Бобровнику - поэтому я поддерживаю ходатайство своих адвокатов", - отметил он.

Судья Бобровник объявил перерыв для определения судьи-следователя, который рассмотрит ходатайство об отводе.

Соломенский райсуд Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения экс-депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко, которого подозревают в растрате более 17 млн долларов государственных средств.

Изначально судебное заседание было назначено на 15:00, однако в дальнейшем его перенесли на 16:30.

Напомним, САП будет требовать для Мартыненко ареста на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. По словам главы САП Назара Холодницкого, данная сума обусловлена тем, что оценивается роль каждого участника схемы.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".