В САП объяснили, почему вернули в НАБУ подозрение для Охендовского по делу "черной касы" ПР

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Следствию пока не удалось собрать достаточно доказательств для объявления о подозрении главе ЦИК.

Детективы НАБУ собирают доказательства, чтобы объявить Михаилу Охендовскому о подозрении по делу "амбарной книги" ПР

Специализированная антикорурпционная прокуратура проверяет четыре факта возможного получения средств из "черной кассы" Партии регионов председателем ЦИК, сообщил глава САП Назар Холодницкий.

В интервью для ZN.UA прокурор прокомментировал ранее обнародованную изданием информацию о том, что детективы НАБУ установили получение Охендовским 15 тысяч долларов от Партии регионов.

"Учитывая общественный интерес и заинтересованность СМИ, занавес тайны досудебного расследования, очевидно, все же следует приоткрыть. В предоставленных НАБУ Виктором Трепаком документах речь идет о возможном получении субъектом О. средств на возмещение затрат, связанных с его командировками за границу как члена ЦИК. Проверяются четыре факта возможного получения им средств, общая сумма которых составляет 16 734 долл. США. Поэтому ни одного платежа на 15 тыс. долл. там нет, как и нет заявленных ZN.UA идеальных совпадений этих фактов с движением средств на банковских счетах г-на О.", – указал прокурор.

По словам Холодницкого, определенные денежные поступления в соответствующие даты имели место, однако идеальных совпадений ни по одной из полученных Охендовским сумм установить не удалось.

"Да, действительно, определенные денежные поступления на счета этого лица в соответствующие даты имели место. Но, повторюсь, идеальных совпадений ни одной из этих сумм мы пока что не прослеживаем, а следовательно, это возлагает на прокурора бремя дополнительного доказывания, что это именно те деньги. Соответствующая работа проводится, и вынужден заметить, что обнародование этих сведений в прессе точно не помогло следствию", – заключил прокурор.

Ранее Оксана Денисова в своей статье для ZN.UA писала, что САП вернула в НАБУ проект подозрения в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского, который выступает одним из фигурантов дела "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"Детективы бюро четко отследили, что одна из выплат Охендовскому на сумму 15 тыс. долл. по дате совпала с днем получения им такой же суммы средств на личный счет, после чего председатель ЦИК якобы потратил их за границей", – отмечает автор.

По словам Денисовой, САП вернула подозрение в НАБУ с требованием провести экономическую экспертизу, хотя информации для сообщения Охендовскому о подозрении и начале расследования было вполне достаточно.

Читайте полное интервью Валентины Самар с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".