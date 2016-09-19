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В проекте госбюджета-2017 на финансирование партий предусмотрено 442 млн грн

19 сентября в 13:30

Финансирование из бюджета могут получить только парламентские партии: фронт Яценюка, блок Порошенко, Самопомич Садового, бывшие регионалы, радикалы Ляшко и команда Тимошенко.

Депутаты Рада1
Парламентские партии получат из госбюджета почти полмиллиарда
Василий Артюшенко, ZN.UA
Кабинет министров предлагает выделить в 2017 году на финансирование уставной деятельности политических партий 442 млн грн.

Такие данные содержатся в проекте государственного бюджета (проект №5000), обнародованном на сайте Верховной Рады (приложение №3).

В конце августа НАПК распределило 391 млн грн на уставную деятельность парламентских партий в 2016 году. По данным агентства, партия "Народный фронт" может получить из бюджета 100,5 млн грн, "Блок Петра Порошенко" - 99,9 млн грн, партия "Самопомич" - 49,8 млн грн, партия "Оппозиционный блок" - 42,8 млн грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 33,8 млн грн, партия "Батькивщина" – 25,8 млн грн.

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Подробнее о государственном финансировании политических партий читайте в материале Андреаса Умланда и Мириама Космеля "Государственное финансирование политических партий: Судьбоносная реформа или политическая косметика?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги партия финансирование блок Рада
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