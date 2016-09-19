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Кабмин предлагает повысить в 2017 году минимальные зарплаты и пенсии на 10%

19 сентября в 12:01

Рост социальных стандартов в следующем году запланирован выше, чем ожидаемая инфляция (8,1%).

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Пенсионеров ждет повышение пенсий на 65 грн с 1 мая 2017 года и на 61 грн с 1 декабря
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2017 год предлагает повысить минимальные зарплаты и пенсии на 10%.

Такие данные содержатся в документе (проект №5000), обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту госбюджета, повышение должно пройти в два этапа: с 1 мая минимальная зарплата вырастет с 1600 грн до 1684 грн, а минимальная пенсия – с 1247 грн до 1312 грн.

С 1 декабря минимальная зарплата повысится с 1684 грн с 1762 грн, а минимальная пенсия – 1312 грн – до 1373 грн.

Согласно пояснительной записке к законопроекту о госбюджете, потребительская инфляция в 2017 году должна замедлиться до 8,1%.

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Напомним, что правительство планировало в 2016 году повысить минимальные пенсии и зарплаты на 12% при ожидаемой инфляции в 12%. Однако затем в госбюджет были внесены изменения, социальные стандарты выросли на 6% с 1 мая и поднимутся еще на 10% с 1 декабря.

По материалам: ZN.UA
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Тэги зарплата пенсии инфляция
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