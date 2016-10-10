В Париже анонсировали встречу "нормандской четверки" 19 октября

Жан-Марк Эро заявил, что 19 октября рассматривается возможность проведения встречи на уровне глав государств, "чтобы попытаться продвинуться в урегулировании украинского вопроса".

Встреча лидеров "нормандской четверки" по Украине может пройти 19 октября tvc.ru

Встреча лидеров "нормандской четверки" по Украине может пройти 19 октября, сообщил глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

"В тот же день рассматривается возможность проведения встречи на уровне глав государств, чтобы попытаться продвинуться в урегулировании украинского вопроса, так как мы активно действуем с Германией в рамках так называемого "нормандского формата" в рамках того, чтобы добиться реализации Минских соглашений", - заявил он в эфире радиостанции "Франс энтер".

Как сообщалось, 19 октября Путин все равно собирается к Олланду, который не очень настроен на встречу с президентом РФ.

20 сентября президент Франции Франсуа Олланд заявлял, что встреча может состоятся "в ближайшие недели".

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что саммит глав государств "нормандской четверки" может состояться только после успешных переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев заинтересован в продолжении и сохранении "нормандского формата" переговоров. Глава государства подчеркнул, что "любой формат имеет смысл только тогда, когда в нем участвует Россия и когда он многосторонний".

В Администрации президента Украины, в свою очередь, уточнили, что запланированная встреча Порошенко, Меркель и Олланда с Путиным может состояться в Берлине.