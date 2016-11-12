В НАПК не знают, как проверять задекларированную чиновниками денежную наличность

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Агенты НАПК не могут просто прийти домой к декларанту и пересчитать его деньги, отметил представитель ведомства.

В НАПК думают над тем, как пересчитать наличные деньги депутатов и чиновников Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Национальном агентстве противодействия коррупции ( НАПК ) пока не могут ответить на вопрос, как будут проверяться задекларированные в электронной декларации суммы наличных средств, поскольку закон не наделяет ведомство такими полномочиями.

Об этом в интервью для ZN.UA заявил член НАПК Руслан Рябошапка. По его словам, члены агентства не могут просто прийти домой к декларанту и пересчитать его наличные средства.

"Мне трудно смоделировать, как мы можем прийти и проверить кэш", – отметил он.

Тем ни менее, Рябошапка указал, что информация о наличных средствах из декларации все равно может оказаться для правоохранителей крайне полезной.

"Когда задержали одного из руководителей областной государственной администрации, кажется, Николаевской области, у него дома нашли много ценностей и денежной наличности. Если бы это случилось сегодня, а найденная денежная наличность не была задекларирована, то к уголовному обвинению добавились бы, возможно, две статьи: за незаконное обогащение и ложные данные в декларации. Это просто одна из ситуаций, когда можно было бы использовать информацию о денежной наличности, указанной в декларациях", – заключил представитель агентства, добавив, что в НАПК пока не знают, как напрямую проверять задекларированную чиновниками сумму денежной наличности.

Ранее сообщалось, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем сайте. По состоянию на 24:00 30 октября в реестре насчитывалось 103 268 ежегодных деклараций за 2015 год.

Согласно информации гражданской сети "Опора", по состоянию на 31 октября общие задекларированные народными депутатами денежные активы достигли показателя в 11,993 млрд в гривневом эквиваленте.

Информационное агентство Reuters подсчитало, что, согласно декларациям, 24 члена украинского правительства вместе владеют 7 миллионами долларов только наличными. А декларации двух братьев из фракции Петра Порошенко – Богдана и Ярослава Дубневичей - свидетельствует, что у них вместе есть 26 миллионов долларов, и это тоже лишь то, что они не держат на банковских счетах.

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

Подробнее о готовности НАПК к осуществлению проверки 150 тысяч электронных деклараций чиновников читайте в интервью Валентины Самар с Русланом Рябошапкой, в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".