В Минобороны заявили о готовности к проверкам в рамках Венского соглашения

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В инспекционную группу войдут представители Украины, Канады и Дании. По итогам проверки составят официальный отчет, который передадут странам ОБСЕ.

Спикер рассказал о будущих проверках военной деятельности РФ РБК-Украина

Украинская сторонаРоссийской Федерации, которая граничит непосредственно с территорией Украины, в соответствии с Венским соглашением 2011 года, в частности, пунктом 9 "О средствах укрепления доверия и безопасности", сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

В состав инспекционной группы войдут два представителя Украины и по одному представителю от Канады и Дании. Проверка будет осуществляться с 16 по 19 января.

В рамках инспектирования будет проверена информация, полученная от командиров воинских подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, планируются также вертолетный облет и сухопутная проверка инспектируемой территории.

В ходе проверки планируется установить факт наличия или отсутствия военной деятельности, осуществляемой частью российских подразделений, которая подлежит обязательному уведомлению. Так, в соответствии с действующими в настоящее время нормами, Россия и НАТО должны обмениваться графиками всех учений, предоставлять полную информацию о перемещении войск и приглашать наблюдателей от всех стран ОБСЕ на учения, в которых задействованы более 13 тысяч солдат.

По итогам проверки будет составлен официальный отчет, с ним ознакомят страны ОБСЕ.

Венский документ - это одно из фундаментальных соглашений времен Холодной войны, которое устанавливает правила проведения проверок, уведомление о военной активности, а также прозрачность в проведении военных учений. Этот документ базируется на принципах, которые были достигнуты в 1975 году в рамках ОБСЕ.