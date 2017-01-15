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В Минобороны заявили о готовности к проверкам в рамках Венского соглашения

15 января в 16:04

В инспекционную группу войдут представители Украины, Канады и Дании. По итогам проверки составят официальный отчет, который передадут странам ОБСЕ.

Мотузяник
Спикер рассказал о будущих проверках военной деятельности РФ
РБК-Украина
Украинская сторона проведет инспекцию на территории Ростовской области Российской Федерации, которая граничит непосредственно с территорией Украины, в соответствии с Венским соглашением 2011 года, в частности, пунктом 9 "О средствах укрепления доверия и безопасности", сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр  Мотузяник.

В состав инспекционной группы войдут два представителя Украины и по одному представителю от Канады и Дании. Проверка будет осуществляться с 16 по 19 января.

В рамках инспектирования будет проверена информация, полученная от командиров воинских подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, планируются также вертолетный облет и сухопутная проверка инспектируемой территории.

В ходе проверки планируется установить факт наличия или отсутствия военной деятельности, осуществляемой частью российских подразделений, которая подлежит обязательному уведомлению. Так, в соответствии с действующими в настоящее время нормами, Россия и НАТО должны обмениваться графиками всех учений, предоставлять полную информацию о перемещении войск и приглашать наблюдателей от всех стран ОБСЕ на учения, в которых задействованы более 13 тысяч солдат.

По итогам проверки будет составлен официальный отчет, с ним ознакомят страны ОБСЕ.

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Венский документ - это одно из фундаментальных соглашений времен Холодной войны, которое устанавливает правила проведения проверок, уведомление о военной активности, а также прозрачность в проведении военных учений. Этот документ базируется на принципах, которые были достигнуты в 1975 году в рамках ОБСЕ. 

По материалам: 112 Украина
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Тэги Украина инспекция ОБСЕ Россия
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1 комментарий
  • Максим Золотухин Сегодня, 16:26 Бред сивой кобылы! Прикиньте, в 1941 году, собираются такие Сталин, Рузвельт и Черчиль. И говорят - "А ну поехали Гитлера проинспектируем!" Ответить Цитировать Пожаловаться
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