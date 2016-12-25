В МИД надеются, что голосование за резолюцию СБ ООН не скажется на отношениях Украины с Израилем

Украина осуждает поселенческую активность Израиля на западном берегу реки Иордан, а также террористические атаки и подстрекательство к ним со стороны палестинского руководства.

У Климкина назвали взвешенной и последовательной позицию Украины по израильско-палестинскому конфликту mn.ru

Украина настаивает на соблюдении норм международного права всеми государствами без исключения, поэтому украинский представитель в ООН поддержал проект23 декабря, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Текст резолюции является сбалансированным – она призывает к осуществлению всех необходимых для мирного урегулирования шагов со стороны как Израиля, так и Палестины: Израиль должне прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти – принять эффективные меры по борьбе с терроризмом", – сказано в официальном комментарии украинского внешнеполитического ведомства, распространенном вечером в воскресенье, 25 декабря.

В МИД отметили, что резолюцию поддержали все члены СБ ООН, кроме США, которые воздержались, а также подчеркнули, что Украина выступает за мирное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной и проведение прямых переговоров между ними.

Украина осуждает поселенческую активность Израиля на западном берегу реки Иордан, а также террористические атаки и подстрекательство к ним со стороны палестинского руководства.

"Наше государство последовательно выступает за соблюдение норм международного права всеми и везде, так как на собственном примере ощутило, к каким трагическим последствиям приводит их нарушение", – говорится в комментарии.

В дипломатическом ведомстве также выразили надежду, что голосование за резолюцию не скажется на развитии отношений между Украиной и Израилем.

"Уверены, что активная и эмоциональная внутриполитическая дискуссия в Израиле не воспрепятствует традиционно дружественным украино-израильским отношениям, основанным на взаимоуважении и общности интересов", – резюмировали в МИД.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете Безопасности ООН.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.

Нетаньяху также поручил Министерству иностранных дел Израиля в течение месяца пересмотреть взаимоотношения с ООН, в том числе, касающихся финансирования организаций под эгидой ООН.