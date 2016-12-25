Ельченко объяснил голосование за "антиизраильскую" резолюцию СБ ООН

Представитель Украины в ООН заявил, что партнерство с Израилем должно быть "выше интриг".

Представитель Украины в ООН призвал "не вертеть международным правом, как собака хвостом" twitter.com

Постоянный представитель Украины в ООН Владмир Ельченко заявил, что строительство израильских поселений на западном берегу реки Иордан противоречит нормам международного права, и поэтому Украина поддержала23 декабря.

"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", – написал Ельченко на своей странице в Twitter в воскресенье, 25 декабря.

"Международное право одно для всех. Нельзя вертеть им, как собака хвостом", – добавил дипломат.

При этом он указал на важность украино-израильского партнерства, подчеркнув, что оно "должно быть выше интриг".

Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву як і окупація Криму Росією! — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 грудня 2016 р.

Міжнародне право-одне для всіх! Не можна ним крутити як собака хвостом! — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 грудня 2016 р.

Україна в ООН розуміє Ізраїль у багатьох чутливих для нього питаннях. Але є речі принципові. Наше партнерство має бути вищим за інтриги. — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 грудня 2016 р.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете Безопасности ООН.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.

Нетаньяху также поручил Министерству иностранных дел Израиля в течение месяца пересмотреть взаимоотношения с ООН, в том числе, касающихся финансирования организаций под эгидой ООН.