Ельченко объяснил голосование за "антиизраильскую" резолюцию СБ ООН

Представитель Украины в ООН заявил, что партнерство с Израилем должно быть "выше интриг".
"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", – написал Ельченко на своей странице в Twitter в воскресенье, 25 декабря.
"Международное право одно для всех. Нельзя вертеть им, как собака хвостом", – добавил дипломат.
При этом он указал на важность украино-израильского партнерства, подчеркнув, что оно "должно быть выше интриг".
Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву як і окупація Криму Росією!— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 грудня 2016 р.
Міжнародне право-одне для всіх! Не можна ним крутити як собака хвостом!— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 грудня 2016 р.
Україна в ООН розуміє Ізраїль у багатьох чутливих для нього питаннях. Але є речі принципові. Наше партнерство має бути вищим за інтриги.— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 грудня 2016 р.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете Безопасности ООН.
Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.
Нетаньяху также поручил Министерству иностранных дел Израиля в течение месяца пересмотреть взаимоотношения с ООН, в том числе, касающихся финансирования организаций под эгидой ООН.ZN.UA