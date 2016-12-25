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Ельченко объяснил голосование за "антиизраильскую" резолюцию СБ ООН

25 декабря в 19:18

Представитель Украины в ООН заявил, что партнерство с Израилем должно быть "выше интриг".

 

Ельченко ООН
Представитель Украины в ООН призвал "не вертеть международным правом, как собака хвостом"
twitter.com
Постоянный представитель Украины в ООН Владмир Ельченко заявил, что строительство израильских поселений на западном берегу реки Иордан противоречит нормам международного права, и поэтому Украина поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.

"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", – написал Ельченко на своей странице в Twitter в воскресенье, 25 декабря.

"Международное право одно для всех.  Нельзя вертеть им, как собака хвостом", – добавил дипломат.

При этом он указал на важность украино-израильского партнерства, подчеркнув, что оно "должно быть выше интриг".

 

 

 

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете Безопасности ООН.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. 

Нетаньяху также поручил Министерству иностранных дел Израиля в течение месяца пересмотреть взаимоотношения с ООН, в том числе, касающихся  финансирования организаций под эгидой ООН.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Израиль ООН резолюция Палестина Украина
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2 комментария
  • Mikhail Tsipis Сегодня, 00:42 «Резолюция осуждает Израиль за строительство в поселениях и за оккупацию территорий после 1967 года. Если бы Украина не осудила это, то она потеряла бы право требовать в ООН признания оккупации Крыма Россией». Горькая ирония: единственное, в чем сошлись Украина и Россия за последнее время – это совместное голосование против Израиля в ООН Ответ на это с израильской стороны: «Вы на самом деле ставите на одну доску аннексию Крыма и то, что иудеи развивают свои города в Иудее? Вы считаете евреев оккупантами в Иерусалиме, который строили ещё цари Давид и Соломон? Вы считаете врагами мира в регионе именно цветущие еврейские поселения, виноградники, фермы и фабрики, а не исламский террор, пропаганду ненависти во всех палестинских учебных заведениях и разворовывание палестинскими лидерами финансовой помощи из-за рубежа?»
    Mikhail Tsipis Сегодня, 00:44
    ответ ельченко это ответ дипломата -антисемита
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