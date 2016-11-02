В Европе начали обсуждать предложенную Нидерландами декларацию о Соглашении об ассоциации Украина-ЕС

В Амстердаме хотят заранее оговорить, что ассоциация Украины с ЕС не будет гарантировать ей членства в союзе.

Нидерланды назвали свои условия ратификации Соглашения об ассоциации pixabay.com

В Евросоюзе начались переговоры по поводу декларации, предложенной Нидерландами для разблокирования ратификации

Как сообщает "Польське радіо", документ, предложенный прьмер-министром Нидерландов Марком Рютте, содержит положения о том, что Соглашение об ассоциации не является начальным этапом в процессе вступления Украины в ЕС, а также не связано с финансовой поддержкой Киева и открытием европейского рынка труда для украинцев.

Отмечается, что декларацию рассчитывают согласовать до саммита ЕС в декабре 2016 года. Для ее принятия потребуется согласие всех стран-членов Евросоюза.

Ранее, 26 октября, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерландское правительство может подать в парламент законопроект об отказе страны ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, если в ближайшее время компромиссное решение не будет найдено.

Напомним, 12 апреля были объявлены официальные результаты референдума по ассоциации ЕС и Украины. Согласно им, явка составила 32,28%, превысив необходимые 30%, чтобы референдум был признан состоявшимся. Против ратификации проголосовали 2,5 млн человек или 61% избирателей, за – 1,6 млн человек или 38,21% избирателей.

После оглашения первых результатов, премьер-министр Марк Рютте заявил о невозможности продолжать ратификацию соглашения об ассоциации.

Как писало ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Однако принятие именно юридически-обязывающего решения Совета ЕС, по мнению экспертов, неприемлемо для Украины, поскольку, фактически, это будет означать изменение положений Соглашения, против чего наша страна последовательно выступает еще со времен настойчивых попыток Москвы, также страдавшей обеспокоенностями", "подкорректировать" фундаментальный документ Украины с ЕС.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".