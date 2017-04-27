В Европарламенте подтверждают введение безвиза для Украины с 11 июня

Росати заявил, что украинцы заслужили безвиз с ЕС.

В Европарламенте подтвердили, что 11 июня европейские границы откроются для Украины rossandhelen / Depositphotos

В Европейском парламенте подтверждают 11 июня как дату введенияграждан Украины, заявил глава делегации Европарламента парламентского комитета ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати.

"Уже с 11 июня европейские границы откроются для Украины", - сказал Росати, передает "Укринформ".

Он также подчеркнул, что украинцы заслужили безвиз с Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что Совет послов Евросоюза одобрил решение по предоставлению Украине безвизового режима.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.