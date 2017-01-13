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В ЕС подготовили инструкцию по распознанию кремлевских сетевых провокаторов

13 января в 16:56

Отмечается, что "тролли" пишут комментарии длиннее четырех строк и допускают при их написании ошибки.

Интернет Россия
В ЕС дали несколько советов по вычислению прокремлевских интернет-троллей
iteranet.ru
Представительство Европейского союза в Украине обнародовало видеоинструкцию по распознанию прокремлевских провокаторов, действующих в соцсетях и на популярных форумах.

Согласно представленному видео, "тролля" можно распознать по таким признакам, как комментарии, длиннее четырех строк; комментарии, выходящие за рамки контекста, открытая агрессивность и враждебность, а также наличие грамматических ошибок.

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"Идентификация тролля", при этом, является лишь первым шагом по противодействию провокациям. После идентификации, провокаторов предлагается изучить, отметить, а затем – игнорировать.

Ранее Washington post писало, что в Литве появилась неофициальная интернет-армия "эльфов", которые пытаются противостоять распространению ненависти и пророссийской дезинформации.

По материалам: ZN.UA
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Тэги тролль провокация интернет
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