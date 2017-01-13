В ЕС подготовили инструкцию по распознанию кремлевских сетевых провокаторов

Отмечается, что "тролли" пишут комментарии длиннее четырех строк и допускают при их написании ошибки.
Согласно представленному видео, "тролля" можно распознать по таким признакам, как комментарии, длиннее четырех строк; комментарии, выходящие за рамки контекста, открытая агрессивность и враждебность, а также наличие грамматических ошибок.
"Идентификация тролля", при этом, является лишь первым шагом по противодействию провокациям. После идентификации, провокаторов предлагается изучить, отметить, а затем – игнорировать.
Ранее Washington post писало, что в Литве появилась неофициальная интернет-армия "эльфов", которые пытаются противостоять распространению ненависти и пророссийской дезинформации.ZN.UA