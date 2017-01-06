Президент Чехии раскритиковал свою страну за борьбу с пропагандой России

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Земан считает, что разоблачение выдумок и лжи - это "государственная цензура".

Земану не нравится, что его страна создала подразделение для борьбы с пропагандой. Miloš Zeman/Facebook

Президент Чехии Милош Земан, известный своими пророссийскими взглядами, раскритиковал министерство внутренних дел своей страны за

Как сообщает EUObserver, чешский президент считает, что появление такого подразделения - это введение "государственной цензуры" и "полиции мыслей".

Прага решила создать антипропагандистськое подразделение из-за страха, что Россия пытается влиять на общественное мнение в Чехии относительно членства в ЕС и НАТО с помощью пропаганды и марионеточных групп. Москва также поддерживает екстремистов и популистов в стране.

Министр внутренних дел Милан Хованец объяснял, что подразделение по борьбе против пропаганды будет состоять из 20 служащих. Они будут опровергать ложную информацию в интернете, а также будут проводить подготовку чиновников, чтобы они могли противостоять попыткам повлиять на них с помощью дезинформации.

Ранее издание New York Times писало, что российские "тролли" атакуют Финляндию, пытаясь удержать ее подальше от НАТО.

"Тролли наполняют информационное пространство таким большим количеством теорий заговоров, что даже вменяемые умные люди сходят с ума", - говорит исследователь организации "Финские силы обороны" Сара Янтунен.

Издание The Times также писало, что интернет-тролли Путина пытались спровоцировать панику в Украине и США, распространяя выдуманные истории в сети.