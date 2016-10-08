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Украинский консул сможет попасть к Сущенко не раньше 14 октября – СМИ

8 октября в 19:02

Россия согласилась на допуск дипломатов к задержанному только из-за международной огласки. 

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Консула к Сущенко пустят лишь через несколько дней
Украинский консул сможет попасть к арестованному в Москве журналисту агентства "Укринформ" Роману Сущенко не раньше 14 октября, сообщает УНИАН со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом переговоров украинских дипломатов с российской стороной.

"Россия продолжает изолировать Романа Сущенко. Из-за международного давления и огласки россияне как бы согласились на допуск консула Украины к Роману, но это может произойти не ранее, чем 14 октября", - сообщил источник, отметив, что российская сторона делает все для того, чтобы ни один представитель украинского государства не смог увидеть Сущенко на протяжении двух недель после задержания.

Как сообщалось, 7 октября президент Украины Петр Порошенко информировал, что украинские дипломаты смогут попасть в СИЗО, держат журналиста, на следующей неделе. 

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Ранее Россия предъявила официальное обвинение Сущенко. Украинского журналиста обвиняют в шпионаже.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российская власть намерена сфабриковать обвинение против украинца.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.

По материалам: УНИАН
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Тэги Украина Россия журналист Москва арест
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